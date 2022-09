Ucraina, ritrovata fossa comune a Izyum con 440 corpi

Ucraina: a Izyum è stata rinvenuta una fossa comune con all’interno sepolti 440 corpi di cui non si conosce ancora l’identità.

Le autorità ucraine hanno trovato un luogo di sepoltura di massa vicino a Izyum mentre avanzavano verso la regione di Kharkiv, come annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Non è la prima volta che si porta alla luce un tale ritrovamento: diverse, infatti, sono state le fosse comuni che sono state rinvenute da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina. In quest’ultima, sonoo stati ritrovati 440 corpi che non hanno ancora un’identità.

Ucraina: ritrovata fossa comune a Izyum

Una fossa comune con più di 440 corpi è stata scoperta a Izyum, nel nord-est dell’Ucraina, dove le forze russe sono state estromesse pochi giorni fa. A riferire la notizia, poi confermata da Zelensky, è stato Serhiy Bolvinov, l’investigatore capo della polizia per la regione di Kharkiv, nel corso di una intervista rilasciata a Sky News.

Quest’ultimo ha riferito che le persone trovate sul posto sono morte a causa dell’artiglieria e per attacchi aerei effettuati sul territorio.

Una controffensiva ucraina ha spinto le truppe russe dalla regione lo scorso fine settimana. I russi stavano occupando la città nella regione di Kharkiv. Funzionari ucraini hanno affermato che le truppe hanno lasciato grandi quantità di munizioni e attrezzature.

Le parole di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che mercoledì hga visitato la città recentemente riconquistata, ha affermato che i responsabili sono i russi. Ha fatto un parallelo con il rinvenimento fatto a Izyum a un evento simile verificatosi a Bucha, un sobborgo di Kiev, durante i primi giorni dell’invasione russa, a fine di febbraio.

“La Russia si sta lasciando dietro morte ovunque e deve essere ritenuta responsabile“, ha detto Zelenskyy in un discorso video. Ha detto, inoltre, che avrebbe rilasciato ulteriori informazioni sul luogo di sepoltura di massa a Izium.

L’Ucraina e i suoi alleati occidentali accusano la Russia di aver commesso crimini di guerra, che il Cremlino nega, affermando di non aver preso di mira i civili.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunirà venerdì 16 settembre per esaminare una mozione che consentirebbe a Zelensky di parlare all’assemblea tramite un videomessaggio. Quest’anno, l’ONU vuole che tutti i discorsi siano pronunciati di persona. Tuttavia, solo la maggioranza semplice dei presenti e il voto è sufficiente per l’approvazione della stessa mozione.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un altro pacchetto di armi da 600 milioni di dollari per l’Ucraina.