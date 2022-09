Kupiansk, l’Ucraina liberata dove i combattimenti sono ancora in corso

Il fiume Oskil divide la città di Kupiansk, la cui sponda occidentale è già nelle mani di Kiev, mentre le forze russe resistono all’assalto dell’artiglieria ucraina sulla sponda orientale.

Il ronzio dei droni che navigano nel grigio plumbeo del cielo di Kupiansk, nel nord-est dell’Ucraina, semina inquietudine e dubbi. A volte uno di loro si ferma sulle teste dei due volontari in missione umanitaria giunti dalla città di Kharkov. Impossibile sapere se quegli uccelli di metallo sono russi o ucraini. Sorgono dubbi sull’opportunità di togliersi di mezzo, ma subito entrambi continuano la loro missione.

Il monolite verticale con la scritta Kupiansk che segna l’arrivo sulla strada è ancora dipinto di blu, bianco e rosso, i colori della bandiera russa. Diversi soldati ucraini con i loro veicoli occupano quello che fino a poco tempo fa era un posto di blocco nemico. La cittadina dista una trentina di chilometri dal confine con la Russia, è uno dei luoghi vinti nella controffensiva lanciata dall’esercito ucraino nella regione di Kharkov dal 6 settembre.

Secondo le autorità, solo in questa regione hanno liberato dalla presenza degli invasori circa 8.000 chilometri quadrati, l’equivalente della Comunità di Madrid. Ma i colpi dell’artiglieria ucraina nei dintorni del fiume Oskil, che divide Kupiansk, risuonano ogni tanto questo mercoledì durante le ore di durata della visita. Il rilascio annunciato riguarda solo la Cisgiordania, dicono i residenti.

“La gente ha paura e vuole la pace”, dice Taras, un ragazzo di 29 anni. Lo dice davanti a parenti, vicini e suo stesso figlio. La sua posizione non è un caso isolato in un’area dell’Ucraina con stretti legami con la vicina Russia e dove i residenti a volte non interpretano la realtà allo stesso modo delle autorità di Kiev.

In ogni caso, l’incontro con Taras è fugace. Bastano cinque minuti di contatto fisico e lascia qualche medicinale. Taras è uno di quei due volontari che dall’inizio dell’invasione cerca di aiutare a recuperare il polso della sua città. Come lui, centinaia di migliaia di ucraini sono stati travolti dall’ondata di altruismo e solidarietà che continua a sommergere il Paese. Combattono senza essere militari da una seconda linea del fronte in tutti i tipi di compiti.

Taras, che prima della guerra lavorava per un uomo d’affari britannico che alla fine se ne andò, accompagna il suo amico di 26 anni Anton. Entrambi viaggiano su un SUV nero coperto di fango e con la bandiera nazionale che copre il lunotto. Alzano i pugni mentre passano davanti ai carri armati carichi di soldati e vanno e vengono dal fronte. Gli uomini in divisa rispondono alzando anche le braccia in un clima di euforia per il terreno guadagnato in questi giorni.

Taras e il suo amico Anton conoscono bene le strade e si muovono con disinvoltura con poco tempo per fermarsi ai danni e alla distruzione. Sono stati vaccinati durante questa guerra per lo scenario che hanno incontrato nella loro stessa città. Questi due sono i primi arrivati ​​da fuori che vedono alcuni vicini da quando i russi sono partiti sabato. L’emozione travolge Ludmila, 81 anni, che vive da sola in un appartamento vicino alla caserma dei pompieri.

È una delle anziane a cui portano il cibo. Lei, tuttavia, costringe Anton e Taras ad accettare un grappolo d’uva. La donna, in lacrime, abbraccia anche la giornalista. “Sei come mio nipote”, afferma senza volere che la piccola spedizione continui la sua marcia. La solitudine è un altro dei fardelli di queste città occupate da più di sei mesi. Abituati a tutto questo tempo, il rombo delle detonazioni non altera né la donna né i pochi vicini della zona.

In un altro condominio sempre di epoca sovietica a Kupiansk, che per primo invaso contava circa 30.000 abitanti, un vicino saluta uno dei cagnolini che Anton e Taras trasportati a Kharkov, la seconda città più grande del paese. Alcuni soldati li hanno salvati danno un appartamento sfondando la porta dopo che i loro proprietari non potevano portarli in una frettolosa falla.