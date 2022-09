Una situazione che tenda a peggiorare di ora in ora. La bomba d’acqua che ha investito la regione Marche è stata impressionante. Ora si fa la conta dei danni e ci sono interi paesi isolati. Fra questi c’è Cantiano, uno dei più colpiti.

Il sindaco non si dà pace e se, fortunatamente, non ci sono dispersi, c’è un centro storico che, per il fiume d’acqua, non esiste più.

Cantiano: paese distrutto dal maltempo

Una situazione a dir poco disastrosa quella nelle Marche. La bomba d’acqua che ha investito il territorio si è particolarmente accanita contro la Regione lasciando dietro di sé un bilancio tragico che, purtroppo, continua ad aggiornarsi di ora in ora.

Ora sono 4 i dispersi, fra cui un bambino e 8 invece le persone decedute. Come dicevamo, un bilancio che potrebbe aggravarsi ancora, visto che ci sono interi paesi completamente isolati dove non si conosce ancora l’entità dei danni e se ci sono altre vittime.

A confine fra le province di Ancora e Pesaro Urbino c’è il paese di Cantiano che conta soltanto 2000 abitanti. Lì la situazione è una delle più gravi: un torrente d’acqua ha invaso il centro storico, cancellandolo completamente. A confermare la situazione è stato il sindaco di Cantiano, Piccini in un’intervista rilasciata all’Adnkronos.

Il primo cittadino ha raccontato come si è risvegliato il suo paese e che, fortunatamente, non ci sono vittime, ma solo ingenti danni. Un intero comune invaso dal fango e dall’acqua e dove la corrente elettrica è saltata, lasciando intere famiglie al buio. Un centro storico che è stato completamente sepolto dall’acqua, venuta giù in poco ore ma in quantità copiosissima.

Il sindaco: “Tutto è invaso dall’acqua”

Tanti sono i video postati sui social che mostrano, anche, la situazione di Cantiano. E difatti, il paese è completamente sommerso, la piazza principale è invasa dall’acqua, molte sono le persone che vivevano nei piani bassi e sono state costrette a rifugiarsi sui tetti. Tantissime le chiamate ai Vigili del Fuoco.

Molte anche le macchine che sono state trascinate dalla corrente e dalla furia dell’acqua e che, ora, si trovano accatastate tutte a valle. I volontari, insieme alle Forze dell’Ordine prontamente accorse, sono alla ricerca di persone che, potrebbero, non aver fatto in tempo a mettersi in salvo. Anche se, come confermato proprio dal sindaco di Cantiano, almeno per il paese fortunatamente, non ci sono vittime.

Non solo la corrente elettrica che è saltata, ma anche alcune condutture del gas sono andate fuori uso. Una situazione che purtroppo non tende a migliorare sul versante Est della nostra penisola, anche se ora il maltempo si è spostato nelle regioni del Centro e del Sud Italia, con allerta arancione per forti temporali e vento, in Campania e nel Lazio.