L’annuncio è arrivato ieri: una squadra dell’Aiea è accorsa in Ucraina per controllare la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, per accertarsi di mantenere la sicurezza dello stabilimento, occupato dalle forze armate russe.

Come annunciato ieri, la squadra dell’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) capitanata da Rafael Grossi è partita questa mattina da Kiev, per recarsi a Zaporzhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa.

La missione dovrebbe durare fino a sabato, anche se arriva la news che per garantire la sicurezza dello stabilimento questa potrebbe diventare permanente. Ecco le novità che arrivano direttamente dall’Ucraina.

La missione dell’Aiea è partita: il team verso Zaporizhzhia

Oggi, 31 agosto 2022, è ufficialmente iniziata la missione dell’Aiea verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, una zona dell’Ucraina dove da settimane sono in corso diversi bombardamenti, a quanto pare da parte di entrambi gli eserciti russi e ucraini.

Ieri, il team di ispettori è arrivato a Kiev, capitanato da Rafael Grossi che è intenzionato insieme alla sua squadra di mantenere in sicurezza lo stabilimento, per evitare una tragedia nucleare che potrebbe coinvolgere l’intero continente.

Stamattina, la squadra è partita per una missione che doveva durare fino al prossimo sabato ma la notizia fresca di oggi è che questa potrebbe diventare addirittura permanente.

Questa decisione sarebbe dovuta al fatto che la situazione a Zaporizhzhia sta diventando sempre più complicata: dallo scorso sabato, le forze armate russe hanno occupato la centrale, mentre pare che le forze ucraine stiano cercando di spodestarli attraverso diversi attacchi.

Una situazione senza precedenti, sicuramente una missione complicata, soprattutto vista la situazione nel territorio che da settimane è occupato dalle truppe di entrambi gli eserciti.

Secondo la Russia, è l’esercito ucraino che sta mettendo a rischio l’impianto nucleare, attraverso gli attacchi, e solo grazie all’esercito russo che questi vengono fermati.

Zelensky: “La Russia sta ostacolando la missione”

Nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso riferito proprio a questa importante missione che inizierà oggi in Ucraina.

Secondo il presidente, la Russia ha preso di mira la rotta che dovrò prendere il team dell’Aiea, per ostacolare la missione dei prossimi giorni.

Zelensky afferma che la Russia non sta cessando le sue provocazioni, dirette proprio alle strade che porteranno il team alla centrale nucleare di Zaporzhzhia.

L’Ucraina, dice il presidente, farà di tutto per far arrivare la squadra sana e salva allo stabilimento, visto che questa è una delle spedizioni più importanti per la sicurezza del mondo intero.