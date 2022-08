Incidente Anagni-Colleferro, A1 bloccata: 5 chilometri di coda

Incidente Anagni-Colleferro: coinvolti un mezzo pesante e un’auto che hanno paralizzato il traffico sul tratto, creando una coda di 5 chilometri.

Al km 598 dell’autostrada A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente poi risolto, che ha paralizzato il tratto in questione compreso tra Anagni e Colleferro, tanto da creare una coda in autostrada lunga 5 chilometri. A provocare la congestione in autostrada, due mezzi, ossia un’automobile e un mezzo pesante. Soccorsi e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto, affinché la situazione fosse ripristinata e per permettere ai viaggiatori di proseguire sul tratto interessato.

Incidente Anagni-Colleferro, 5 km di coda in autostrada

Cinque chilometri di coda sull’A1 Milano-Napoli, precisamente sul tratto Anagni-Colleferro, dove si è verificato un incidente che ha interessato, nello specifico, una vettura e un mezzo pesante. Il sinistro, dunque, ha provocato una coda di auto molto lunga che ha intasato l’autostrada.

Per risolvere l’incidente e permettere alle auto di transitare regolarmente, sono intervenuti i soccorsi, sia meccanici che sanitari, tra i quali annoveriamo il personale della Direzione quinto tronco di Fiano Romano, appartenente ad Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Con l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, dunque, si è subito cercato di rimediare alla situazione, al fine di ripristinare nuovamente la circolazione sullo specifico tratto stradale.

Gli altri incidenti di agosto

Nel corso degli ultimi giorni, questo non è stato l’unico incidente che ha interessato il tratto legato a Colleferro. Nella settimana di Ferragosto, infatti, hanno avuto luogo diversi sinistri.

Il primo, infatti, ha coinvolto un papà e sua figlia sull’A1, Un secondo incidente, invece, si è svolto sulla A24 Roma Teramo, ha visti coinvolti due mezzi pesanti e due automobili, provocando una congestione del traffico per diverse ore.

Il 12 agosto, inoltre, sul tratto Anagni Colleferro, si ribaltò un’automobile. Un incidente che ha costretto alle vetture che sopraggiungevamo ddi transitare esclusivamente su una corsia.

Inoltre, nelle ultime ore, si è registrato anche un incidente in Ciociaria, precisamente in via Fontana Colle Alto, dove due anziani coniugi, di 80 e 78 anni, sono finiti in un fosso con la loro vettura, che si è parzialmente ribaltata. L’incidente ha provocato traffico che è stato disperso grazie all’intervento dei soccorsi, della polizia e dei carabinieri.

Agosto, d’altronde, è uno dei mesi in cui si verificano maggiori incidenti, soprattutto sulle autostrade, che sono le vie principali, utilizzate dai guidatori, per spostarsi non solo per vacanze, ma anche per lavoro.