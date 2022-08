USA: la vecchia guardia dei repubblicani rende omaggio a Gorbaciov

Una parte degli Usa piange Gorbaciov. La Casa Bianca lo ricorda come un visionario. “Era facile capire perché fosse tenuto in così alta considerazione da così tanti in tutto il mondo”, afferma il presidente Biden.

Le immagini di Mikhail Gorbachev in compagnia di Ronald Reagan e George Bush Sr. sembrano oggi tanto lontane dalla realtà russa quanto da quella dei repubblicani negli USA, un partito che molto probabilmente oggi non sarebbe riconosciuto dai suoi più anziani. Fotografie di Gorbaciov e Reagan con indosso cappelli da cowboy al ranch di Gorbaciov nel 1992; chiacchierando animatamente e senza un accenno di tensione tra loro o posando per i fotografi con Bush in numerose occasioni: momenti di concordia e di possibilità, quelli che hanno accantonato il 20° secolo.

Gli USA e Biden rendono omaggio a Gorbaciov

I media USA si sono arresi per rendere omaggio al defunto leader sovietico, ma anche a un vecchio modo di fare politica, che prevedeva patti e impegni, nonostante le critiche. “Scommetto che i falchi del mio paese e i tuoi si dimeneranno quando ci vedranno stringere la mano”, gli disse Reagan il 23 novembre 1985, prima di un incontro iniziato con una grande stretta di mano e un cenno del capo in segno di assenso sovietico.

Un gesto all’estremo opposto della polarizzazione incoraggiata dagli epigoni di Reagan e Bush: rispetto all’attuale aggressività, il Partito Repubblicano sembrava allora un club per gentiluomini, pur avendo tra le sue fila rappresentanti subdoli come Henry Kissinger, ispiratore di alcuni un altro colpo di stato.La reazione ufficiale della Casa Bianca democratica si è fatta attendere.

Il presidente Joe Biden stava tornando da un evento in Pennsylvania quando è stata diffusa la notizia della morte di Gorbaciov e la dichiarazione ufficiale emana un tono personale, a malapena protocollare, dato che il presidente ha curato Gorbaciov quando era senatore. “Pochi funzionari sovietici di alto livello hanno avuto il coraggio di ammettere che le cose dovevano cambiare.

Come membro della commissione per gli affari esteri del Senato, l’ho visto fare questo e altro”, spiega Biden, che descrive lo statista come “un uomo di notevole visione (…) che credeva nella glasnost e nella perestrojka, non come semplici slogan, ma come la via da seguire per l’URSS dopo tanti anni di isolamento e privazioni. Il comunicato si conclude ricordando i suoi ultimi incontri, come quello alla Casa Bianca nel 2009, con Gorbaciov già in pensione, “ma ancora profondamente impegnato”.

“Era facile capire perché fosse tenuto in così alta considerazione da così tanti in tutto il mondo”. Entrambi hanno poi parlato di riduzione dei rispettivi arsenali nucleari, ricorda il testo. L’agenzia TASS ha riferito l’anno scorso che Biden si era congratulato con lui per il suo 90° compleanno, sottolineando il suo contributo a un mondo più sicuro.

“Il suo impegno per la libertà e il suo coraggio decennale nel prendere decisioni difficili, ma necessarie, hanno reso il mondo un posto più sicuro e continuano ad essere una fonte di ispirazione. Spero sinceramente che l’estensione di cinque anni di New START sia la prova che gli Stati Uniti e la Russia possono continuare a lavorare insieme mentre sosteniamo la sua eredità “, si congratula Biden il 2 marzo 2021, quasi nuovo alla Casa Bianca.

Biden: “Il suo impegno per la libertà e il suo coraggio, hanno reso il mondo un posto più sicuro”

Il nuovo START è stato prorogato in extremis poco dopo, ma è tutto ciò che resta di quei giorni fiduciosi in cui la minaccia nucleare sembrava passata alla storia. La deriva autoritaria di Vladimir Putin, l’invasione dell’Ucraina e sei mesi di guerra alle porte dell’Europa hanno trasformato in lettera morta i propositi di Biden, da qui la reazione ufficiale della Casa Bianca: l’istante non può essere più delicato.

Ma Gorbaciov ha molti apologeti negli USA: ex alti funzionari dell’amministrazione, tutti repubblicani. James Baker, che è stato Segretario di Stato americano dal 1989 al 1992, ha glossato la sua figura nei seguenti termini: “La storia ricorderà Mikhail Gorbachev come un gigante che ha guidato la sua grande nazione verso la democrazia. Ha svolto un ruolo fondamentale nella pacifica conclusione della Guerra Fredda con la sua decisione di non ricorrere alla forza per mantenere l’impero… Manca molto al mondo libero.

Il repubblicano Baker ha servito nelle amministrazioni di Ronald Reagan, come segretario del Tesoro, e George Bush Sr., come capo della diplomazia. Rimangono pochi testimoni della speciale relazione instaurata da Gorbaciov e Reagan, il suo principale interlocutore negli Stati Uniti, ma la fondazione che veglia sulla sua eredità ha rivendicato slancio.

“La Reagan Foundation and Institute piange la perdita dell’ex leader sovietico Mikhail Gorbachev, l’uomo che un tempo era un avversario politico di Ronald Reagan, solo per diventare un amico. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia Gorbaciov e al popolo russo”, ha affermato l’istituzione in una nota.

L’onnipotente Henry Kissinger, che è stato segretario di stato USA dal 1973 al 1977 ma la cui influenza sulla politica internazionale si è fatta sentire anche dopo la fine del suo mandato, ha espresso velate critiche alla performance di Gorbaciov come statista. “Ha svolto grandi servizi ma non è riuscito a mettere in atto tutte le sue visioni”, ha detto il repubblicano a BBC Newsnight.

“Il popolo dell’Europa orientale e il popolo tedesco, e in definitiva il popolo russo, gli sono debitori per l’ispirazione, per il coraggio di presentare queste idee di libertà (…) Sarà ricordato dalla storia come un uomo che ha intrapreso trasformazioni storiche ciò ha giovato all’umanità e al popolo russo”.

Con un messaggio pubblicato sul social network Twitter, l’ex segretario di Stato ed esperta di Russia, Condoleezza Rice, repubblicana anche lei, si è unita al coro di lodi per l’ex segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS), che è stato insignito del Premio Nobel per la Pace nel 1990.

“Era un uomo che ha cercato di portare una vita migliore al suo popolo”, ha twittato Rice. “La sua vita è stata importante perché, senza di lui e il suo coraggio, non sarebbe stato possibile porre fine pacificamente alla Guerra Fredda”. Di tutti gli apologeti repubblicani, la Rice è stata l’unica ad avere un rapporto diretto con Putin, durante la sua prima visita ufficiale come Segretario di Stato in Russia nell’aprile 2005. La tensione ha dominato l’incontro.