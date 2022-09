Ucraina: l’avanzata delle truppe genera spaccature in Russia

In Ucraina la netta avanzata delle forze nell’est del Paese su posizioni che da mesi erano in mano russa, ha aperto le prime spaccature nel discorso politico in Russia, finora poco dedito alla messa in onda di discrepanze sulla linea ufficiale fissata dal Cremlino.

I leader della propaganda russa sollecitano apertamente l’esecuzione dei comandanti che dovevano difendere l’enorme territorio perduto, mentre altre voci legate al potere ora chiedono la punizione di chi ha convinto Vladimir Putin che le sue truppe sarebbero state accolte con abbracci in Ucraina. I colpi di stato di Kharkiv e Kherson coincidono anche con una nuova sfida dell’opposizione, residuale ma eloquente.

Quando Kiev ha annunciato di aver ripreso Kharkiv, Putin ha inaugurato la più grande ruota panoramica d’Europa a Mosca

Più di trenta consiglieri delle due maggiori città del Paese si sono rivolti al Parlamento per proporre la destituzione del presidente, Vladimir Putin, con l’accusa di alto tradimento, iniziativa che sta guadagnando consensi con il passare delle ore. Il presidente ceceno Razman Kadyrov ha parlato apertamente di errori nella strategia del Cremlino.La controffensiva ucraina, che negli ultimi giorni sta guadagnando terreno nel giro di poche ore, ha colto di sorpresa la Russia.

Sabato, quando Kiev ha annunciato di aver ripreso città chiave come Kharkiv, Putin ha inaugurato la più grande ruota panoramica d’Europa a Mosca, mentre i residenti della capitale hanno ballato e bevuto per l’875° anniversario della città. Il ministero della Difesa russo, dopo il silenzio seguito ai successivi annunci delle autorità ucraine, ha finalmente annunciato un “ritiro ordinato” nella regione di Kharkov, dove ha perso non solo l’iniziativa e importanti città come Izium, ma anche un nodo ferrovia chiave per il rifornimento del suo esercito.

In Russia ci sono settori che in questa occasione non hanno concordato con la giustificazione ufficiale. Per ora, le critiche si sono intensificate contro i livelli inferiori di Purin, ancora protetti da due decenni in cui la propaganda ha costruito intorno a lui un’aura di infallibilità. Significativa l’interpretazione del ritiro del presidente ceceno Razmán Kadírov. In un messaggio trasmesso sul suo canale Telegram, ha fatto riferimento al “fatto che [l’esercito russo] ha lasciato e regalato diverse città”.

“Non sono uno stratega come quelli del ministero della Difesa, ma sono stati commessi degli errori”, ha aggiunto, avvertendo che se non ci saranno cambiamenti immediati in quella che continuano a chiamare “operazione militare speciale”, cercherà di comunicare direttamente non solo con il ministero, ma con la dirigenza del Paese, cioè Putin. Quel messaggio è interpretato come un chiaro esempio del disagio del leader ceceno per il corso della guerra.

Le forze armate, l’istituzione più apprezzata dai russi, anche più del Cremlino, secondo i sondaggi, subiscono enormi pressioni. Putin si rifiuta di decretare la mobilitazione generale della popolazione, una misura impopolare che richiede l’ala più intransigente. Intanto i giornalisti vicini alla carica di potere contro i comandanti dell’esercito.

Uno dei capi della propaganda del Cremlino, il presentatore di Rossiya 1 Vladimir Solovyov, ha anche affermato su Telegram: “Molti comandanti in uniforme (non oserei chiamarli comandanti) sono degni di licenziamento con disonore, di un processo penale o addirittura di esecuzione, e potrei citarne alcuni”.

Viktor Olevich ha detto che “si dice che tutto stia andando secondo i piani, ma nessuno penserebbe sei mesi fa che il piano sarebbe ritirarsi ora”

La crisi aperta dal contrattacco ha messo per il momento sotto i riflettori i consiglieri del Cremlino ei comandanti dell’esercito. Diversi analisti e politici hanno messo in dubbio lo sviluppo delle operazioni delle truppe russe negli ultimi mesi in un dibattito sul popolare canale NTV, il cui controllo è stato preso da Putin appena arrivato al governo decenni fa.

“Le persone che hanno convinto il presidente che l’operazione speciale sarebbe stata rapida ed efficace; che non avremmo bombardato i civili, che saremmo arrivati ​​e che la Guardia Nazionale e le kadyrovtsi [le forze personali di Kadirov] avrebbero portato l’ordine… quelle persone tendevano una trappola per tutti noi”, ha detto l’ex vice della Duma di Stato Boris Nadezhdin. “Esistono queste persone?” ha chiesto il presentatore.

“Naturalmente, il presidente non si siede lì e dice: ‘Inizierò un’operazione speciale. Qualcuno gli ha detto che gli ucraini si sarebbero arresi e si sarebbero uniti alla Russia”, ha risposto l’analista.La franchezza del dibattito ha sorpreso la Russia. Il deputato e leader di Russia Giusta, Sergei Mirónov, ha mantenuto il discorso di questi mesi secondo cui non possono esserci trattative con “il regime nazista di Zelensky”, ma è stato subito criticato da buona parte degli ospiti presenti, oltre a Nadezhdin.

L’esperto politico Viktor Olevich lo ha incolpato del fatto che “si dice che tutto stia andando secondo i piani, ma nessuno penserebbe sei mesi fa che il piano sarebbe ritirarsi ora”. Un altro noto commentatore, Alexei Timofeyev, ha colto l’occasione per ricordare che i media ufficiali hanno insistito sul fatto che se l’esercito entrasse a Odessa, “il rischio sarebbe ricevere fortissimi abbracci dalla popolazione”.

“Questi errori sono stati criminali, catastrofici, perché dovremmo continuare ad ascoltare il parere di questi esperti?”, ha criticato apertamente. Uno dei commentatori più criticati è oggi uno dei volti più noti della propaganda russa. La direttrice di Russia Today, Margarita Simonian, che in un colloquio televisivo prebellico ha affermato che la Russia “avrebbe sconfitto l’Ucraina in due giorni”. Oggi ricorre il 201° giorno dall’inizio dell’offensiva e le sue truppe si stanno ritirando su più fronti.