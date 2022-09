La Roma cerca il riscatto a Empoli, torna Abraham

Dopo le clamorose sconfitte con Udinese e Ludogorets la Roma di Jose Mourinho cerca il riscatto ad Empoli, posticipo che chiuderà la sesta giornata di Serie A.

I giallorossi recuperano Abraham che agirà come punta centrale nel solito tridente con Pellegrini e Dybala.



Trasferta delicatissima per i giallorossi che contro l’Empoli sono chiamati a reagire dopo le due brutte sconfitte consecutive rimediate contro Udinese e Ludogorets.

Per la sfida ai toscani Jose Mourinho recupera Abraham che partirà dal primo minuto e completerà il tridente insieme a Pellegrini e Dybala.

La Roma non può permettersi ulteriori passi falsi e contro i toscani i tre punti diventano obbligatori anche in virtù delle vittorie di Inter, Milan e Napoli e del pareggio interno della Juventus.

I riflettori saranno puntati sulla fase difensiva che nelle ultime due partite ha lasciato a desiderare concedendo ben 6 gol in 180 minuti di gioco, troppo visti gli standard ai quali ci avevano abituati Mancini, Smalling ed Ibanez.

Solito 3-4-2-1 per Mourinho con Abraham unica punta

Arrivano buone notizie da Tammy Abraham che ha superato i problemi alla spalla ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto contro l’Empoli, Mourinho si affida all’attaccante inglese per tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League.



Turno di riposo per Karsdop con Celik che agirà sulla corsia di destra, Matic e Cristante saranno in cabina di regia con Leonardo Spinazzola ad occupare la corsia mancina.

Nessuna novità in difesa con Mourinho che lancia il suo tridente titolare davanti a Rui Patricio composto da Mancini, Smalling ed Ibanez.

Tanto ovviamente dipenderà da Pellegrini e Dybala, leader tecnici della squadra che proveranno ad accendersi per illuminare il gioco e assistere al meglio il bomber inglese.

Paolo Zanetti ha caricato l’ambiente in vista della super sfida contro i giallorossi ed il suo Empoli proverà ad emulare l’Udinese giocando un calcio propositivo ed aggressivo fin dall’inizio.

4-3-1-2 per i toscani con Marko Pjaca chiamato ad illuminare la fase offensiva alle spalle di Lammers e Satriano.

L’Empoli dopo un’esaltante stagione ha perso giocatori importanti come Pinamonti ma ha voglia di confermarsi come rivelazione della Serie A e continuare il grande lavoro iniziato da Aurelio Andreazzoli lo scorso anno.

Partita da non perdere con la Roma che deve assolutamente riprendere la propria corsa e reagire dopo le amare sconfitte subite contro Udinese e Ludogorets.