Napoli, concorso Asia: 26mila domande per 500 posti da netturbino

“La città non offre sbocchi“, le parole di una dei candidati, ben 26mila in totale. Più di mille i laureti che hanno fatto domanda e 10mila quelli con un diploma superiore. Nel bando era stata richiesta solamente la licenza media.

L’azienda di igiene urbana partenopea ha presanno il bando con la necessità della licenza media come requisito minimo, ma più del 50% delle persone che ha fatto domanda pare siano in possesso di un’istruzione maggiore.

Spropositata la richiesta di lavoro da netturbino, e la corsa a un posto di lavoro a Napoli che, pare non offra poi cosi tanti sbocchi come dovrebbe un capoluogo di tale importanza. E in questa notizia, riportata dalla redazione Napoli di Repubblica, si rispecchia un po’ tutto il nostro Paese, sempre più in declino nella salvaguardia dei professionisti, e del lavoro in generale.

della carica di candidati che si presenteranno al concorso per un posto a tempo indeterminato, 77 sono lombardi, 61 dell'Emilia Romagna, 37 della Sicilia e cinque arriveranno addirittura dall'estero

Addirittura una giovane candidata, Maria, intervistata da Repubblica, ha ammesso di aver rinunciato agli studi di avvocatura, confessando che la professione in crisi l’ha portata a questo concorso “abbordabile”.

Un’altra intervistata, Nunzia, di 38 anni, ha raccontato ai reporter sul posto di una Napoli senza sbocchi lavorativi. La donna ammette, non è il lavoro dei sogni, ma pur di non andare via “le provi tutte”.

E c’è anche chi prova a trasferirsi a Napoli. Si, perché tra i candidati ci sono anche 77 persone provenenti dalla Lombardia, 61 dall’Emilia Romagna, 38 dalla Sicilia e anche 5 stranieri.

Le prove inizieranno oggi, con il concorso che prevede l’impiego di 500 operatori addetti alla raccolta e alla tutela del territorio.

Si parte con le prove scritte, con tre sessioni che vanno dalle 8:00 del mattino, fino alle 12:00 e alle 16:00. Sede degli esami è stato il Padiglione della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Saranno 50 domande a risposta multi, dalla geografia agli argomenti sull’ambiente e di cultura generale. Di questi 500 posti, 200 saranno destinati ai contratti apprendistato, tra i 19 e i 29 anni. Ma sono be 2.700 i candidati over 50. Sono invece 10.500 quelli in possesso di un diploma superiore, e 1.232 i laureati.