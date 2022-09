Ucraina: la controffensiva guadagna a est e raggiunge le porte di Lugansk

In Ucraina le autorità prevedono una forte resistenza russa nel Donbas e si preparano a pesanti combattimenti.

Le truppe ucraine continuano ad avanzare verso l’est del Paese in pieno ritiro russo, dopo la controffensiva dell’Esercito locale, che ha recuperato più di 8.000 chilometri quadrati – una superficie equivalente a quella della Comunità di Madrid – nella sola regione di Kharkov . I militari sono riusciti ad attraversare la sponda orientale del fiume Oskil durante il fine settimana, all’altezza della città di Kupiansk, che li pone alle porte della regione di Lugansk, che è il loro prossimo obiettivo.

“Gli occupanti sono chiaramente in preda al panico”, ha detto lunedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso televisivo, aggiungendo che la sua strategia ora si concentra sulla “velocità” nelle aree liberate. “La velocità con cui si muovono le nostre truppe. La velocità nel ripristino della vita normale”, ha chiarito il presidente.Le autorità ucraine prevedono, tuttavia, che incontreranno una forte resistenza russa a Lugansk e si stanno già preparando per intensi combattimenti, secondo il governatore di quella regione, Sergi Haidai.

“Ci sarà una lotta per ogni centimetro. Il nemico sta preparando la sua difesa. Quindi non marceremo semplicemente”, ha scritto Haidai su Telegram.Le regioni di Lugansk e Donetsk rappresentano ciò che è noto come Donbas, l’area essenzialmente di lingua russa che il Cremlino brama di più dopo aver occupato illegalmente la penisola di Crimea nel 2014.

Nel Donbas, quasi interamente in mano russa, le milizie indipendentiste sostenute da Mosca sono in guerra da otto anni con le truppe di Kiev. La Russia ha promosso e sostenuto le due sedicenti repubbliche indipendenti su cui si basa l’autorità che detiene il potere, che hanno appena annunciato lo svolgimento di un referendum immediato.

I leader filorussi della provincia di Kherson, nell’Ucraina meridionale, e quelli della regione di Zaporizhia si sono uniti a questa affermazione. Nuovi timori di una fuga radioattiva Finora, la risposta di Mosca alla disfatta russa, che ha ribaltato la situazione sul conflitto e accresciuto l’ottimismo di Kiev, è stata quella di attaccare costantemente.

E gli obiettivi sono stati le aree in cui vivono i civili; infrastrutture essenziali per la vita quotidiana della popolazione, come centrali elettriche o dighe, nonostante le normative internazionali che regolano i conflitti vietino questo tipo di attacco. Uno degli ultimi è stato contro un’altra centrale nucleare, nota come Sur, situata nella regione di Mikolaiv.

Un missile è caduto nei dintorni delle strutture da domenica a lunedì, anche se nessuno dei componenti essenziali è stato danneggiato o non ci sono state lesioni personali, ha riferito lunedì l’agenzia nucleare del Paese, Energoatom, attraverso il suo canale di rete Social Telegram. Dopo una breve disconnessione, l’impianto ha ripreso la sua attività, ha aggiunto la stessa fonte.

Le centrali nucleari ucraine sono state, dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio, un obiettivo prioritario sia dal punto di vista strategico che per ridurre il nemico. Prima fu Chernobyl, inattiva ma trasformata in un simbolo dall’incidente del 1986, dove i russi presero il potere nelle prime ore di quel giorno e se ne andarono solo un mese dopo.

Poi Zaporizhia, la più grande centrale d’Europa, dove i combattimenti sono continui e dove il pericolo di una tragedia nucleare incombe quotidianamente da più di sei mesi. Adesso è la volta del Centro Sud. Ci sono altri due stabilimenti situati nell’ovest del paese, Rivne e Khmeltniski.