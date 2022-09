Belgio, benedizione dei vescovi alle coppie gay: strappo con il Vaticano

La chiesa in Belgio ha dato l’ok per la benedizione ecclesiastica alle coppie gay. La liturgia non è stata presentata al Vaticano: “Anche questa relazione è fonte di pace e felicità condivisa”.

Una svolta sulle coppie omosessuali, arriva dai vescovi fiamminghi del Belgio. Per la prima volta una liturgia ad hoc da parte del cardinale Jozef De Kesel, che benedice le coppie Lgbt.

Belgio, il cardinale Jozef De Kesel benedice le coppie gay: svolta importante

Dove se non in Belgio. Proprio da parte dei vescovi fiamminghi è arrivata la prima storica benedizione liturgica da parte della chiesa, nei confronti delle coppie omosessuali. Quello che risalta prepotentemente però, è stata la decisione di Jozef De Kesel, il quale non avrebbe presentato in anticipo la liturgia al Vaticano.

In Belgio, dove il portavoce dell’educazione cattolica Willy Bombeek si è definito: “Gay e religioso, o religioso e gay”. Nonostante le precisazioni della sua “discrezione” sul suo orientamento sessuale, ha comunicato che le persone lgtb sono parte integrante della chiesa.

Una mossa che potrebbe segnare un vero punto di svolta, o anche di rottura, vista la decisione della Santa Sede datata 2021. Si, perché lo scorso anno il Vaticano si era detto sicuro di non concedere benedizioni alle unioni delle persone omosessuali, nonostante le aperture in tal senso degli ultimi anni grazie al lavoro di integrazione svolto da un sempre al passo coi tempi – pare – Papa Francesco.