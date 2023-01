Ucraina: Kiev si prepara a un nuovo attacco russo, le ultime notizie

312esimo giorno di guerra in Ucraina e i missili continuano ad attaccare Kiev. Intanto, l’esercito ucraino attacca il Donetsk con un duro attacco, uccidendo diversi membri delle truppe russe.

La guerra in Ucraina continua, dopo oltre 300 giorni in cui i bombardamenti in tutta la nazione non si sono fermati.

Dopo l’attacco nel Donetsk occupato dai russi da parte delle truppe ucraine, la capitale Kiev è ancora sotto attacco e Zelensky si dice pronto a un nuovo massiccio attacco da parte della Russia. Ecco le ultime novità dall’Ucraina.

Le ultime notizie dall’Ucraina, attacco a Kiev

Secondo quanto riportato dalle forze armata ucraine, l’attacco avvenuto nel Donetsk occupato alle truppe russe avrebbe provocato la morte di 400 soldati di Putin, più oltre 300 feriti.

Questa è la notizia che oggi hanno riportato i media ucraini, pubblicando video e foto del luogo bombardato, ora completamente distrutto.

In risposta a queste notizie, da Mosca invece arriva la notizia che sono solo 63 i soldati rimasti uccisi durante l’attacco militare ucraino, come riferiscono le agenzie russe.

Nella regione di Kherson, intanto, continuano gli attacchi dell’esercito di Putin contro la città di Berislav, dove cinque persone sono rimaste ferite, tre delle quali si trovano in condizioni molto gravi.

La notizia arriva dal governatore di Kherson, Yaroslav Yanushevych, come riporta il giornale Kyiv Indipendent.

L’Unione Europea, in tutto questo, continua ad appoggiare la causa dell’Ucraina e del presidente Zelensky: Ursula Von Der Leyen, infatti, continua a confermare il proprio appoggio alla nazione ucraina, sostenendo da parte di tutta l’Europa la causa.

L’Ue è al vostro fianco, per tutto il tempo necessario. Sosteniamo la vostra eroica lotta. Una lotta per la libertà e contro la brutale aggressione.

Parole che la presidente dell’UE ha anche riportato al presidente Zelensky in privato, in una conversazione avuta proprio in queste ore.

Le parole di Zelensky e le prossime previsioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere grato all’UE per la prima parte di aiuti, che dovrebbero arrivare proprio in questo mese di gennaio.

Lo ha annunciato su Twitter, proprio dopo la sua conversazione con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

Il presidente ha spiegato che arriverà il primo lotto di lampade a led, di scuola bus e generatori, essenziali a tutta la popolazione.

Questo gesto di aiuto da parte dell’Europa è importante per Zelensky, che afferma che tutta l’Ucraina si sente sostenuta in questa situazione che ormai dura da quasi un anno.

Kiev, secondo quanto riportato dal portavoce delle Forze Armate ucraine Yuriy Ignat a Canale 24, è pronta ad affrontare un altro massiccio attacco da parte della Russia.

Secondo il portavoce, non si sa se la Russia deciderà di colpire la nazione ucraina a Natale, che nel Paese si festeggia il 7 gennaio, ma l’esercito e la popolazione sono pronti a un ennesimo attacco che potrebbe essere distruttivo.

Ce lo aspettiamo, ci stiamo preparando. Vediamo che ci sono stati attacchi per tre giorni di fila.

Una previsione che potrebbe realmente avverarsi, visto che gli attacchi russi non si sono fermati neanche per un momento in queste ultime settimane, ma questo che arriverà potrebbe essere davvero fatale.