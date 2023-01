“Mandata via perché…”, Anna Moroni: il motivo dietro l’addio a La prova del cuoco

Anna Moroni ha svelato il motivo per cui ha lasciato il programma La Prova del Cuoco. Ecco la sua confessione.

Una delle trasmissioni televisive che hanno portato una novità nelle case di tutti gli italiani è stata La Prova del Cuoco, vero e proprio fenomeno mediatico degli anni 2000 che ha dato vita a tutti gli altri programmi culinari.

Prima dell’avvento di questa trasmissione, in tv c’erano già alcuni programmi tv dediti al mondo della cucina ma mai nessuno aveva appassionato davvero i telespettatori come ci è riuscita Antonella Clerici.

Anna Moroni: il vero motivo per cui ha lasciato La Prova del Cuoco

Grazie alla sua verve e alla sua semplicità, la padrona di casa ha fatto si che la trasmissione diventasse una delle più seguite anche per via dell’inserimento di cuochi specializzati e gare culinarie tra vari concorrenti.

Per questo, nel corso degli anni, la fama del programma in questione aumenta sempre più a tal punto da diventare uno dei pilastri delle trasmissioni televisive dedicate al mondo della gastronomia.

La concezione di un format del genere non si era mai visto prima in tv, e come già accennato si era limitati a dei programmi dove venivano mostrate le ricette senza molta interazione.

Basti pensare, negli anni ’80 e ’90 ai programmi condotti da Wilma De Angelis, cantante che si era prestata alla televisione per consigliare alle casalinghe dell’epoca alcune ricette da preparare.

Con La Prova del Cuoco, è aumentata anche la richiesta di iscrizioni a corsi professionali di cucina e in molti hanno avuto la passione per questa professione a tal punto da voler lavorare come tali.

La confessione della donna

All’interno del programma, un personaggio cardine è stato Anna Moroni, cuoca esperta che ha affiancato Antonella Clerici per molte stagioni, venendo anche parodiata da molti imitatori.

La donna, ha preso parte al programma sin dalle prime edizioni fino al 2018, quando la conduzione è passata nelle mani di Elisa Isoardi e si è deciso di rivoluzionare tutto il cast presente in studio:

“Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”

Con queste parole, la Moroni ha confessato, dopo qualche anno il vero motivo per cui non si è più fatta vedere in trasmissione aggiungendo che in seguito, a causa del calo di ascolti fu richiamata dagli autori del programma.

In quel caso, fu lei a rinunciare a prendere parte al programma, per via del fatto che avrebbe affiancato la Isoardi e che la sua presenza sarebbe stato come un tradimento per la Clerici che col tempo è diventata anche una sua grande amica.

Infatti, sporadicamente, Anna Moroni è tornata al fianco della conduttrice all’interno del suo programma È sempre mezzogiorno dove ha ritrovato la sua amica e insieme hanno ricordato al pubblico i bei momenti passati a La Prova del Cuoco.

Attualmente, la Moroni continua a regalare ricette ai suoi fan sul suo profilo Instagram, dove con la sua simpatia riesce a conquistare nuovi utenti e a far venire l’acquolina in bocca grazie alle sue pietanze e leccornie.

I telespettatori, non si sono mai dimenticati di lei e ogni giorno le dimostrano affetto con messaggi e video di apprezzamento.