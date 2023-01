500€ euro in più sullo stipendio di questi lavoratori: sorpresa in busta paga

Questi lavoratori potranno beneficiare di ben 500 euro in più sul loro stipendio, visibile già sulla busta paga di gennaio 2023.

Il 2023 è appena iniziato e tutti si fanno i conti su come sia andato il 2022, soprattutto le aziende e imprese italiane. Con i vari aumenti e il caro bollette, inutile sottolineare di come sia stato difficile poter garantire una continuità ai dipendenti anche in termini di produttività. Alcune aziende hanno voluto ringraziare i collaboratori in maniera diretta e concreta, facendo loro un piccolo regalo. Una determinata platea di collaboratori aziendali potrà usufruire di un bell’aumento di 500 euro che troveranno direttamente in busta paga.

Aumenti e rincari: il 2023 sarà diverso?

Come accennato è stato un 2022 faticoso e difficile da affrontare, subito dopo la pandemia da Covid è entrato in scena lo scontro tra Ucraina e Russia. Un effetto domino che non ha lasciato molto all’immaginazione, con rincari sia da un punto di vista delle materie prime e sia per quanto riguarda le bollette di fine mese.

Le aziende che hanno potuto sono riuscite a stringere i denti, chiedendo ai collaboratori un pizzico di sacrificio in più per continuare a lavorare in maniera dignitosa. A tal proposito, il Governo ha messo in piedi una serie di bonus e aiuti per le aziende, oltre al taglio del cuneo fiscale per il 2023 che agevola e aiuta ad aumentare nettamente gli stipendi.

Non è tutto, infatti alcune aziende hanno pensato ad un aumento di stipendio per ringraziare i dipendenti del lavoro svolto nell’anno e per non essersi arresi nonostante le difficoltà.

Aumento 500 euro per questi dipendenti

Ci sono delle realtà che mettono il cuore in quello che fanno e nonostante le avversità vanno avanti, anche grazie ai dipendenti che credono nella mission aziendale. In Italia ci sono molte aziende medie e piccole che cercando di attuare un metodo unico di imprenditoria, così da affrontare i momenti di crisi intelligentemente.

Tutti insieme uniti per raggiungere un determinato obiettivo, ovvero avere una visione del futuro e fare in modo che nulla in una azienda si fermi. Tra queste si cita la Garbellotto S.p.A. che da l 1775 è una realtà leader nella produzione di barriques e botti. Il 2022 – secondo quanto riportano i media locali – la produzione ha avuto un grande aumento e per questo si è voluto premiare i collaboratori vicini e attenti all’azienda.

Il primo bonus è stato erogato nel mese di marzo 2022, poi un altro di 500 euro in busta paga direttamente a dicembre. Un modo per ringraziare non solo per l’ottimo lavoro svolto, ma anche per non essersi mai fermati dinanzi alle difficoltà di questo lungo periodo.

Questa azienda è un esempio di realtà italiana da citare, ma come lei anche altre hanno voluto dare questo regalo tradotto come aumento di stipendio una tantum ai propri dipendenti.