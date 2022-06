L’Ucraina intensifica gli attacchi contro le aree controllate dalla Russia

Donetsk sta subendo i peggiori sbarramenti di artiglieria da quando sono scoppiati i combattimenti nel 2014, mentre la Russia colpisce le città dell’Ucraina con missili.

L’Ucraina ha intensificato gli attacchi di artiglieria e missili contro le parti controllate dai russi della regione del Donbass, prendendo di mira depositi di armi e basi militari nel tentativo di bloccare un’offensiva degli avversari, mentre Mosca ha scatenato nuove salve di missili a lungo raggio, alcuni dei quali abbattuti per via aerea difese: sulle città di tutta l’Ucraina.

La città di Donetsk, la più grande del Donbass controllato dalla Russia, questo fine settimana è stata colpita dal peggiore sbarramento di artiglieria, dall’inizio del conflitto nell’Ucraina orientale nel 2014. Gli attacchi hanno colpito strutture militari, secondo le riprese video che mostrano depositi di munizioni in fiamme pubblicate sul social- canali mediatici, ma ha anche danneggiato le infrastrutture civili.

Il sindaco di Donetsk nominato dalla Russia, Aleksey Kulemzin, il cui ufficio è stato colpito anche dai bombardamenti, ha detto che cinque civili sono stati uccisi. L’invasione russa dell’Ucraina è stata lanciata dal presidente Vladimir Putin il 24 febbraio con l’apparente obiettivo di proteggere il Donbass, un terzo del quale è controllato dai russi dal 2014. Ma le forze russe non sono state in grado di rimuovere le truppe ucraine dall’immediata periferia di Donetsk in quasi quattro mesi di combattimenti.

Interrogato su questo fallimento venerdì al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Putin ha affermato che un attacco frontale alle posizioni ucraine vicino a Donetsk causerebbe troppe vittime e ha chiesto pazienza, mentre le truppe russe svolgono una complessa campagna per circondare le forze ucraine in tutta la Regione.

Nell’ultimo mese e mezzo, i combattimenti nel Donbass si sono concentrati intorno alla città di Severodonetsk, il centro amministrativo della parte controllata dall’Ucraina della regione di Luhansk, che insieme alla regione di Donetsk costituisce il Donbass.

Sebbene le truppe russe abbiano ottenuto lente conquiste a Severodonetsk, con un costo enorme per entrambe le parti, finora hanno fallito nei loro sforzi per prenderla completamente o per tagliare la strada principale di accesso alle restanti parti di Luhansk controllate dagli ucraini, tali come la città di Lysychansk che si affaccia su Severodonetsk. L’esercito ucraino ha dichiarato domenica di aver respinto una sonda russa vicino alla città di Toshkivka, costringendo le forze russe a ritirarsi.

È probabile che quell’offensiva russa sia stata ulteriormente bloccata da un attacco missilistico ucraino riuscito contro un deposito di munizioni utilizzato dalla Russia e dalle sue forze per procura nella città di Krasny Luch, nelle profondità delle retrovie di Luhansk controllata dai russi. Mentre l’attacco, utilizzando il missile balistico Tochka-U, è avvenuto giovedì, è stato solo durante il fine settimana che l’entità del danno è diventata chiara, con filmati che mostrano una landa desolata devastata disseminata di proiettili di artiglieria bruciati.

Secondo corrispondenti militari filo-russi, la struttura di Krasny Luch era il principale magazzino di munizioni russe per l’offensiva di Severodonetsk. La principale risposta della Russia agli attacchi ucraini nel Donbass è stata l’intensificazione degli attacchi contro le città e le infrastrutture ucraine.

I missili russi hanno colpito le raffinerie di petrolio nelle città di Shebelyne vicino a Kharkiv e Novomoskovsk vicino a Dnipro, provocando incendi giganti. Un soccorritore è morto a Novomoskovsk quando un serbatoio di carburante in fiamme è esploso domenica mattina, secondo il governo regionale.