Ucraina: esumazione nell’Inferno di Izium

In Ucraina il rinvenimento di decine di corpi nella città ucraina liberata di Izium sul fronte orientale ha fatto vedere esecuzioni di massa, maltrattamenti e torture da parte degli invasori russi.

I morti non fanno paura. I vivi fanno paura, senza dubbio. Le autorità stimano che più di 400 persone siano sepolte nella pineta di Izium nell’Ucraina orientale, uccise durante i sei mesi di occupazione russa di questa città. Alcuni, aggiungono, sono stati fucilati o torturati. Altri sono morti nei bombardamenti o per malattie in una città dove le condizioni di vita della popolazione sono state estreme.

L’umidità perde la battaglia contro il fetore in questa terra, bagnata dalla pioggia di questi tempi. Gli operai in tuta bianca iniziano ad affondare le loro pale accanto a ciascuna delle croci di legno. A circa 80 centimetri raggiungono il loro obiettivo. A quel punto, il compito rallenta fino a quando non riescono a estrarre il corpo. Alcuni non sopportano la nausea. Nessuna voce si sente più forte di un’altra nonostante il fatto che più di cinquanta persone lavorino contemporaneamente in più tombe.

La trama, forata come il formaggio groviera, è delimitata con nastro di plastica legato ai tronchi. Questi sono solo i primi passi compiuti dalle autorità di Kiev nel tentativo di scoprire fino a che punto è arrivata la presenza russa. Natalya, dai capelli nerissimi, carina come la neve, si avvicina ai cadaveri mentre vengono tirati fuori dalla buca. Alcuni sono stati sepolti per mesi a causa dello stato in cui si trovano. La donna, che non vuole rilasciare dichiarazioni o fornire il suo cognome, fa il suo lavoro senza mascherina.

Sembra immune alla pestilenza e all’orrore davanti a lui. I suoi guanti di gomma blu rimuovono prima lo sporco dal viso e dal resto del corpo. Accovacciata, poi muove le articolazioni, solleva i vestiti, tocca il ventre, esamina i denti... Abbassa spesso gli occhi a pochi centimetri dai resti per osservarne bene i dettagli. Alcuni capi, già in cattive condizioni, si strappano facilmente una volta aperti.

Nel frattempo, sta facendo commenti sul cadavere di un uomo che i membri della Procura ucraina stanno scrivendo. “Mutande di cotone blu; calzini neri di cotone Il corpo è immerso in un lungo processo di decomposizione. Capelli grigi lunghi circa due pollici. Gli occhi sono marci. Protesi parzialmente estratta. Il corpo è senza segni di tortura.Gli inquirenti frugano anche nelle tasche nel caso in cui portino qualche documento o oggetto personale che possa aiutare a sapere chi è.

In tal caso, lo mettono in un sacchetto di plastica in cui annotano lo stesso numero che viene dato al defunto. Della maggior parte di quelli rinvenuti questo sabato fino all’una del pomeriggio, circa una dozzina, il nome non è noto. La copertura di plastica bianca in cui vengono introdotti dopo averli esaminati ha quasi sempre il numero scritto in nero e se si tratta di una donna, come 106, 107, 108 o 116, o di un uomo, come 92. Indossano tutti il ​​“non identificato” cartello. Un’eccezione è la tomba 117.

Kiev ha aperto un’indagine perché ha capito che l’esercito invasore ha commesso crimini di guerra

Da lì estraggono Alexei Zolotorov, con stivali neri e pantaloni dello stesso colore. Viene identificato su una tavoletta di legno in cui risulta che è nato il 15 marzo 1990 e ha perso la vita il 29 marzo. kyiv ha aperto un’indagine perché ha capito che l’esercito invasore ha commesso crimini di guerra durante gli oltre sei mesi in cui Izium è stata sotto il suo giogo. Migliaia di soldati russi sono fuggiti dopo la controffensiva lanciata dalle truppe ucraine il 6 settembre.

Sempre nelle ultime ore sono stati arrestati almeno due soldati russi che si erano nascosti senza poter fuggire, secondo le immagini registrate dai militari locali su un ponte. Nella periferia di Izium, i tecnici cercano di riparare le linee elettriche mentre gli sminatori rastrellano fossati e spalle con metal detector. Come è successo lo scorso aprile in città come Bucha, vicino a kyiv, la fuga precipitosa russa ha lasciato una scia di morti a Izium.

Alcuni dei corpi già riesumati nella foresta avevano le mani legate, colpi di arma da fuoco, segni di tortura e persino una corda al collo, affermano fonti dell’Ufficio del procuratore per i crimini di guerra dell’Ucraina. Sul sentiero che porta al mare di croci di legno, la maggior parte non identificate e alcune con sopra nient’altro che un numero dipinto a pennarello, si trova un buco più grande delle altre.

Lì giacevano 17 soldati dell’esercito locale che furono trasferiti dall’obitorio e sepolti tutti insieme. Le stesse fonti indicano che erano stati fucilati e alcuni, inoltre, torturati, anche se non si sa se persero la vita lo stesso giorno. “Tre di loro sono stati identificati dai documenti che trasportavano”, conferma Roman Kasjanenko, uno dei responsabili della Procura della regione. Tra le poche sepolture nominate c’è quella della bambina di cinque anni Olesya Stolpakova, morta il 9 marzo con i suoi genitori.

Quella data coincide con il bombardamento da parte di aerei russi di un condominio nel centro di Izium in cui sono morte decine di persone. L’edificio appare in questi giorni spezzato in due e circondato dalle macerie in una città quasi deserta che prima dell’invasione contava una popolazione di circa 45.000 persone. Una coppia, Oxana e Volodímir, arrivano nella pineta alla ricerca dei corpi di due parenti che hanno perso la vita anche loro in quell’attacco.