Orchidea, solo se la posizioni qui fiorisce benissimo: non lo fa mai nessuno

Chi non ama le orchidee? Fiori bellissimi e profumati, che necessitano di cure particolari. Posizionandola qui avrai una bellissima sorpresa e i suoi fiori saranno sani e rigogliosi.

L’Orchidea è una pianta altamente elegante, con fiori di ogni tipo di colore che impreziosiscono case e giardini. Allo stesso tempo è anche molto difficile da coltivare e mantenere, perché ha delle caratteristiche da non sottovalutare come l’innaffiatura o la posizione del vaso.

Ci sono moltissimi trucchi che vengono insegnati dai giardinieri professionisti, ma uno in particolare non viene mai seguito da nessuno e può regalare dei fiori meravigliosi.

Caratteristiche dell’orchidea

Le orchidee sono piante tropicali bellissime, con una varietà nei colori dei fiori impressionante e una eleganza che lascia sempre senza parole. La più diffusa è la Phalaenopsis, anche se la famiglia di questa pianta include così tante varietà con caratteristiche particolari che sono famose in ogni parte del mondo.

In linea generale, si presenta con foglie carnose ovali e allungate con lo sviluppo di moltissimi fiori dai colori diversi. Alcune tipologie presentano fiori molto piccoli e alti vistose ed enormi. Come accennato, le sfumature sono interessanti e variano dal bianco al rosa, sino al giallo e all’arancione spesso anche maculati o striati.

La pianta si può coltivare in terreno oppure in vaso, rispettando sempre le mille esigenze della pianta al fine che sia sana e rigogliosa per tutto l’anno.

Orchidea, la posizione ideale per farla fiorire bene

Come accennato, la pianta dell’orchidea è tanto bella quanto difficile da mantenere sana. Farla crescere bene in un habitat lontano dalla sua zona di origine non è facile e la pazienza è il primo fattore da prendere in considerazione.

Si tende spesso a seguire i consigli del giardiniere, ma uno in particolare viene sottovalutato. La pianta è una specie che nasce con clima tropicale, originaria dell’America e dell’Asia in contesti completamente diversi dall’Italia soprattutto sotto un punto di vista di temperature.

Cosa vuol dire? Che essendo una pianta tropicale, l’orchidea deve crescere in un ambiente umido e caldo. Per questo motivo è bene nebulizzare tutti i giorni la pianta con uno spruzzino, soprattutto sulle radici che sono in grado di trattenere l’acqua che gli serve e il nutrimento necessario.

È un accorgimento molto importante per riproporre le condizioni climatiche corrette. Stesso discorso per la sua posizione, perché questa pianta non si può tenere all’esterno in quanto timorosa degli sbalzi di temperatura o del clima che c’è qui in Italia.

Per operare in maniera corretta, basterà riporre la tua orchidea all’interno della casa per impreziosirla e perché lei possa vivere in un ambiente con temperatura costante. Non solo, se si vogliono dei fiori belli e rigogliosi sarà ottimale riporre il vaso vicino ad una finestra in vetro esposta ai raggi del sole.

Così facendo la sua fioritura sarà inarrestabile.