L’Empoli rovina l’esordio di Motta, 0-1 a Bologna!

Inizia con una sconfitta casalinga l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna, l’Empoli gioca una partita attenta ed ordinata al dall’Ara riuscendo ad ottenere tre punti fondamenti nella lotta salvezza, decide il gol di Bandinelli alla seconda marcatura stagionale consecutiva



Doveva essere un giorno di festa per i tifosi dei rossoblu, invece Thiago Motta fallisce al suo esordio sulla panchina del Bologna, e felsinei colpiscono due legni e Bandinelli regala tre punti fondamentali al club toscano.

L‘Empoli agguanta la prima vittoria in questa stagione e supera in classifica proprio il Bologna che inizia male la sua nuova avventura sotto la guida tecnica di Thiago Motta.

Gli emiliani anche ieri hanno dimostrato comunque di avere ottime individualità, il neo allenatore dovrà essere bravo a tranquillizzare la squadra che ha messo grinta e cuore in campo.

Il Bologna dovrà lavorare ancora molto ma la società ha piena fiducia nell’ex allenatore dello Spezia che ha l’obiettivo di portare i felsinei alla salvezza il prima possibile.

Decide Bandinelli, l’Empoli supera lo Spezia

Tanta delusione per il pubblico del dall’Ara che vede il Bologna perdere 1-0 nel giorno dell’esordio ufficiale in panchina di Thiago Motta.

Bandinelli è bravo a sfruttare un errore di Skorupski ed a regalare la vittoria al club toscano che supera in classifica proprio il Bologna.

Segnali di crescita da parte dei toscani che dopo l’ottima prestazione fornita contro la Roma si ripetono riuscendo a compattarsi ed a ripartire con qualità.

Ora Thiago Motta potrà sfruttare la pausa nazionali per lavorare con il gruppo e cercare di migliorare sotto il punto di vista tecnico e tattico.

Il Bologna molto spesso è vittima della frenesia e ancora non riesce a sfruttare i momenti chiave della partita.

Ieri i felsinei sono stati condizionati anche da un pizzico di sfortuna, i due legni colpiti dimostrano comunque come i rossoblu siano riusciti a creare occasioni non meritando, sul campo, di uscire senza punti dal Renato dall’Ara.

Appuntamento al 2 ottobre quando Thiago Motta sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Lo stadio ha accolto bene il nuovo allenatore che ora ha il compito di non deludere un ambiente che fin da subito gli ha dimostrato piena fiducia affidandogli una squadra forte e con tutti i presupposti per disputare una grande stagione e continuare il buon lavoro fatto negli anni da Sinisa Mihajlovic.