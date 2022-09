Ucraina: dopo sei mesi di invasione liberate 150mila persone

Le autorità della Ucraina stimano che con l’attuale controffensiva siano riuscite a liberare 150.000 persone dall’occupazione russa nella regione di Kharkov.

A 47 anni, Artyom ha trascorso 46 giorni all’inferno. È il momento in cui è stato imprigionato e torturato per mano dei russi a Balakliia, una delle città dell’Ucraina nord-orientale che sono state rilasciate nei giorni scorsi. Dall’offensiva lanciata il 6 settembre, un totale di 3.800 chilometri quadrati in cui vivevano circa 150.000 persone in questa regione di Kharkov sono stati lasciati liberi dai soldati del Cremlino, come riportato dal viceministro della Difesa, Hanna Maliar.

Ucraina: secondo Zelensky sono stati recuperati 6.000 chilometri quadrati di territorio

Il presidente Volodímir Zelensky eleva il territorio della Ucraina recuperato a 6.000 chilometri quadrati tra il fronte orientale e quello meridionale. Il dolore degli abitanti di Verbivka, cittadina alla periferia di Balakliia, è rappresentato in modo speciale dalla scuola distrutta dai russi nella loro fuga. “Il nemico non è partito volontariamente”, ha spiegato martedì il governatore di Kharkiv Oleh Syehubov in merito alle macerie dell’edificio durante un viaggio organizzato per giornalisti locali e stranieri.

Hanno un doppio obiettivo davanti. In primo luogo i militari, per poter “continuare a difendere le nostre città” e, in secondo luogo, per recuperare “le infrastrutture critiche come acqua ed elettricità prima dell’arrivo dell’inverno”. Syehubov spera di poter presto recuperare la gestione delle pensioni, dei servizi medici o riaprire gli enti bancari. In breve, aggiunge, “ripristinare la vita normale”.

Allo stesso tempo, la Polizia e funzionari del Ministero dell’Interno sono già sul campo per indagare su possibili crimini di guerra. Ma il governatore riconosce che la normalizzazione definitiva dipenderà da come si evolverà la situazione militare nella regione perché, ricorda, sono ancora “in guerra, ci sono sempre dei rischi”. Nei dintorni di Balakliia si possono vedere carovane di veicoli militari di ogni tipo, dai carri armati alle autocisterne o quelli carichi di munizioni o rifornimenti.

Ci sono anche, anche se meno, auto con famiglie che tornano a casa con i loro averi carichi una volta che i russi sono stati espulsi. I resti bruciati di veicoli blindati giacciono occasionalmente nei fossati lungo la strada. Nell’area urbana, la città è quasi deserta e, sebbene ci siano danni ad alcuni edifici, i combattimenti non sono stati così intensi come in altre parti dell’Ucraina. La folla più numerosa nella piazza si verifica quando un’organizzazione umanitaria arriva con un camion per distribuire aiuti agli abitanti.

Un centinaio di persone di tutte le età, anche se per lo più donne, si accalcano e mettono i gomiti e alzano le mani per non rimanere senza il pacco. Tre ragazzini di circa 10 o 12 anni si allontanano con i propri e li aprono subito su una panca per controllare cosa portano. Tatiana, 53 anni, operaia di un ospizio ormai chiuso, si gira quando vede il tumulto. I vicini intervistati nella zona, come Lidia, 83 anni, o Helena, 49 anni, e il governo di kyiv, denunciano che dopo l’offensiva ucraina, la fuga dei russi è stata afflitta da abusi.

“Il comportamento qui è stato molto simile a quello che hanno sviluppato nella regione di kyiv (dove sono partiti alla fine di marzo). Hanno preso tutto quello che potevano e hanno lasciato il territorio minato”, denuncia il viceministro della Difesa a Balakliia.A poco a poco si stanno scoprendo gli abusi commessi in questi sei mesi. Il quartier generale delle truppe russe a Balakliia aveva sede presso la stazione di polizia centrale.

Tutto è ancora sottosopra, con resti tra cui escrementi, materassi bruciati e cibo avariato. Nel corridoio delle celle, con porte di ferro con una finestrella più alta dell’altezza del viso, ci sono un paio di culle e uno spazio di circa due metri per tre in ogni stanza dove si inseriscono meglio che possono sette detenuti. Lo ricorda con dolore Artyom, arrestato perché fratello di un soldato. “Ci hanno interrogato a lungo con scariche elettriche.

Per circa un’ora e mezza hanno torturato le persone. C’era anche un grande ventilatore acceso per la maggior parte del tempo, ma l’hanno spento mentre stavano torturando, in modo che le urla si potessero sentire in tutte le celle. Per te è stato facile perdere la testa tutto il tempo tra quattro mura ad ascoltare tutto questo”, racconta davanti alla questura.

La visita a Balakliia, la prima del genere in un territorio abbandonato in questi giorni dai russi, è stata organizzata dalle autorità ucraine. Ufficialmente, i giornalisti non possono accedere a questa zona liberata con i propri mezzi. Con la scusa di mantenere la sicurezza degli informatori, vengono presi e riportati al guinzaglio corto.

A volte, il tour è stato un vero e proprio safari con i giornalisti, più di cento, che cercavano di registrare e fotografare attraverso il vetro ciò che consideravano interessante. “Questo non è registrato, questo non è registrato!”, ha gridato a metà mattina uno dei responsabili con tutte le telecamere pronte sulla spalla quando ha visto arrivare tre carri armati. Al passaggio del corteo, gruppi di soldati ucraini hanno alzato i pugni in segno di vittoria, cercando però gli obiettivi dei giornalisti.