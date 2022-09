Boston, esplode pacco bomba in campus universitario: indaga l’FBI

Boston, paura in un campus universitario: esplode un pacco bomba. Sul caso ora indaga l’FBI. Si conta un solo ferito.

Alla Northeastern University di Boston è esploso un pacco bomba: il college ha affermato che un membro del personale ha riportato ferite lievi. Non ci sono, dunque, persone decedute. Le autorità hanno detto che un altro pacco è stato trovato nei pressi del museo d’arte della città. L’FBI è coinvolta nelle indagini.

Un pacco bomba è esploso nella Northeaster Univeristy di Boston. Il pacco esploso era uno dei due che sono stati denunciati alla polizia in prima serata.

La squadra di artificieri di Boston ha neutralizzato un secondo pacco vicino al Museum of Fine Arts della città, che si trova alla periferia del campus nord-orientale.

La NBC Boston ha riferito che il pacco è esploso mentre veniva aperto vicino alla Holmes Hall dell’università, che ospita il programma di scrittura creativa dell’ateneo e il suo programma di studi sulle donne, sul genere e sulla sessualità.

L’FBI è scesa in campo per prendere parte alle indagini al fine di rintracciare il responsabile dell’attentato. Le autorità non hanno dato molte informazioni al riguardo, ma la portavoce del nordest – Shannon Nargi – ha affermato, in una dichiarazione, che un membro del personale universitario – di cui non si conosce l’identità – ha subito lievi ferite alla mano a causa dell’esplosione.

L’evacuazione dell’edificio da parte della polizia

La polizia è giunta al campus intorno alle 19:30. L’università, dunque, ha chiesto agli studenti di evacuare l’edificio dopo l’esplosione: i giovani erano lì per seguire una lezione serale di giornalismo.

All’università di Boston sono iscritti all’incirca 16.000 studenti universitari. Come riferito dal giornalista di WCVB-TV, Mike Beaudet, che stava tenendo una lezione in quel momento in aula, la classe è stata fatta uscire dall’edificio: l’uomo ha detto di non aver sentito l’esplosione e lo stesso hanno confermato gli studenti presenti sul posto.

“Stiamo monitorando la situazione a Northeastern e siamo pronti a lavorare con l’università e le forze dell’ordine su eventuali procedimenti giudiziari che potrebbero svilupparsi“, ha affermato il procuratore distrettuale della contea di Suffolk, Kevin Hayden, promettendo “un’indagine completa per determinare esattamente cosa è successo“.

Diverse pattuglie sono state poste intorno all’Università di Harvard e al Massachusetts Institute of Technology per precauzione: gli atenei, inoltre, insieme alle forze dell’ordine, stanno esortando studenti e docenti a segnalare qualsiasi cosa o evento sospetti.

L’esplosione di martedì ha fatto riemergere la paura in città dopo il 2013, anno in cui vennero piazzate due bombe al traguardo della maratona di Boston che uccisero tre spettatori e ferito più di 260 persone.