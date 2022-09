Grace Kelly: 40 anni fa moriva la principessa di Monaco

Un’icona di stile, attrice famosa in tutto il mondo, per poi incontrare il principe che cambierà radicalmente la sua vita. 40 anni fa la sua scomparsa. Grace Kelly aveva solo 52 anni.

Attrice di fama mondiale, sceglie la famiglia una volta sposato il Principe Ranieri di Monaco. Il suo ricordo sempre indelebile nella menta di chi l’ha amata.

Grace Kelly: un’attrice ed una principessa

Quel lontano 14 settembre del 1982, quando un tragico incidente spense la vita di Grace Kelly, attrice di fama mondiale, diventata famosa grazie ad alcuni film si culto, ancora oggi fra i migliori mai prodotti. Prima di incontrare Ranieri III di Monaco e scegliere la vita di corte, diventando principessa.

La diva di film come “Mezzogiorno di fuoco” e vincitrice di un premio Oscar, ha fatto non solo la storia del cinema mondiale ma anche quella del Principato di Monaco. Dal suo matrimonio con Ranieri, nasceranno, infatti, Alberto, Stephanie e Carolina.

Tutti la ricordano per il suo fascino, per l’esser stata una principessa. Ma Grace era anche altro, era prima di tutto un’attrice. Un’attrice formatasi all’American Academy of Dramatic Arts. E sarà proprio da qui che inizierà la sua brillante carriera. I suoi primi film sono caratterizzati da piccole parti, delle quali Grace, però, riesce a distinguersi per la sua bravura ed il suo fascino.

Parlavamo prima del film “Mezzogiorno di fuoco”. La giovane attrice, qui, recita accanto ad uno dei mostri sacri del cinema internazionale, Gary Cooper, interpretando la giovane moglie dello sceriffo della città di Hadleyville.

L’incontro con Ranieri III di Monaco

Ma sarà dal 1953 che la sua vita artistica cambia radicalmente. L’incontro con Hitchcock che, stregato dalla sua bravura, decide di affidarle la parte della protagonista nel suo film “Delitto perfetto”, per poi proseguire con “Caccia al ladro” e “La finestra sul cortile”. Ma Grace Kelly è stata anche premio Oscar, come miglior attrice per il film “La ragazza di campagna”.

Un altro incontro, però, è stato fondamentale per lei: quello in Costa Azzurra, dove si stava girando il fil “Caccia al ladro”, con Ranieri di Monaco. Un principe riservato, per una principessa che lo era altrettanto. Un amore nato e coronato con le nozze che la porteranno alla scelta più radicale della sua vita: lasciare il cinema per la famiglia e per gli impegni, ora, da principessa.

Una storia d’amore che ha appassionato tantissime persone, ma che non ha avuto, purtroppo, un finale dal “e vissero tutti felici e contenti”. Grace Kelly, quel 14 settembre, era in auto insieme a sua figlia Stephanie. Un tragico incidente, ed un volo di 40 metri con l’auto, spense per sempre la giovane vita, a soli 52 anni, della principessa.

Il suo ricordo, il suo fascino ed il suo sguardo resteranno sempre vivi nel cuore di tutti noi.