Ubriaco tenta di gettare la figlia di un anno dalla finestra: bloccato con il teaser

Una scena che le persone presenti difficilmente dimenticheranno, quella a cui hanno assistito dei residenti di Stradella, in provincia di Pavia. Un uomo di nazionalità romena, ubriaco, ha minacciato di gettare la figlia di appena un anno dalla finestra, in seguito a un litigio con la coniuge.

Sul posto, i Carabinieri, accorsi grazie alle segnalazioni dei vicini di casa della famiglia, allarmati dalle grida disperate della moglie. L’uomo, padre di due ragazze di 12 e 14 anni, non sarebbe nuovo a episodi di violenza domestica, e per l’ennesima volta avrebbe aggredito la consorte.

La donna era scappata proprio dall’appartamento a seguito delle violenze, lasciando tuttavia all’interno della casa la bambina di un anno. È in quel momento che il romeno l’ha presa in braccio, minacciando di farla cadere dalla finestra tenendola all’esterno. I militari dell’Arma si sono posizionati di sotto, cercando di riportarlo alla calma ma ricevendo in risposta addosso dei vasi di piante.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno avvisato i Vigili del Fuoco di Broni per forzare la serratura della casa, visto che l’uomo si era rinchiuso al suo interno e non aveva nessuna intenzione di aprire.

Una volta riusciti ad entrare, le forze dell’ordine sono state costrette ad utilizzare il teaser, visto lo stato esagitato dell’uomo. Nonostante ciò, una volta ripresosi dalle scosse, si è rialzato aggredendoli a calci e pugni. Fermato, è stato quindi condotto in carcere, dove ora si trova.

