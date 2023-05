Non troveranno mai la serenità: i segni destinati ad essere scontenti della vita

Non troveranno mai la serenità questi segni zodiacali che sono destinati ad essere scontenti per tutta la vita. Poveri, le stelle non hanno minimamente pensato alla loro felicità.

Non tutti sono fatti per godere della felicità e le stelle lo sanno bene. Alcune persone sono destinate ad una vita di perenne insoddisfazione. Ecco coloro che, secondo l’oroscopo, non troveranno mai la serenità.

L’eterna insoddisfazione: loro perennemente scontenti

Non tutti sono destinati ad una vita di gioia e soddisfazione. È vero, spesso ciò che scegliamo di essere dipende dalle nostre scelte di vita ma in molti casi, il destino ha già scritto la nostra storia.

Puoi provare a inseguire la felicità, a realizzare i tuoi sogni ma se senti in fondo al cuore sempre un senso di insoddisfazione e insofferenza non puoi farci nulla. Le stelle hanno deciso così.

Forse tu stesso ti ritrovi in questa descrizione. Sei una persona ambiziosa ma una volta aver raggiunto l’obiettivo finale non riesci a gioire? Se la risposta è sì, allora sappi che non sei solo ambizioso ma anche insoddisfatto e questa è una condizione che puoi migliorare ma non cambiare.

Combattere contro il senso di insoddisfazione è dura. Sentirsi sempre sul punto di raggiungere il culmine della felicità ma di non esser mai pienamente contento può essere snervante.

Se appartieni poi a queste costellazioni la situazione è ancora peggiore. Ecco quali sono i segni destinati ad essere insoddisfatti per tutta la vita. Loro non troveranno mai la serenità.

Non troveranno mai la serenità questi segni zodiacali

Gli eterni insoddisfatti della vita esistono e sono proprio loro. L’oroscopo li identifica e ti fornisce tutti gli strumenti utili a riconoscere chi non riesce mai a godere delle fortune che ha o degli obiettivi che raggiunge.

Attenzione alla loro presenza: il comportamento di questi segni zodiacali potrebbe influenzare anche la tua personalità. Ecco la lista dei perenni scontenti.

Al primo posto non possono mancare i Gemelli. I nati sotto questa costellazione si possono definire tra i più insoddisfatti dello zodiaco. Non c’è nulla che sia in grado di appagare il loro animo triste, insaziabile e perennemente scontento. Avere a che fare con persone così non è per niente semplice, esse sono in grado di influenzare anche te, travolgendoti con la loro negatività.

Eppure non diresti mai che un Gemelli è davvero così. Dinanzi agli sconosciuti si presenta sempre come allegro, divertente e solare. In realtà però cova dentro un sentimento di scontentezza che non si esaurisce mai.

Smaniosi di raggiungere incredibili successi personali e lavorativi, non si saziano mai. E anche quando non potrebbero dare più del dovuto ecco che la scontentezza si fa sentire prepotente. Il consiglio delle stelle per voi, cari amici dei Gemelli, è questo: non affannatevi al raggiungimento della perfezione. È impossibile raggiungerla e perseguire l’irrealizzabile vi farà solo stare male con voi stessi.

Il secondo segno tra quelli più insoddisfatti dell’oroscopo è quello del Sagittario. I nati sotto questa costellazione di Fuoco sono perennemente insoddisfatti della vita. Non c’è nulla che possa rincuorare il loro animo insaziabile: sono sempre alla costante ricerca di novità ed eventi irripetibili che possano dare una scossa alla loro vita monotona.

La noia è qualcosa di inconcepibile per i nati sotto il segno del Sagittario. Loro si tengono sempre attivi e con la testa impegnata proprio per evitare di pensare ai fallimenti che potrebbero accadere.

Non è accettabile per un Sagittario l’imprevisto o l’ostacolo al raggiungimento della meta prefissata. Tuttavia, anche quando raggiungono l’obiettivo desiderato non c’è mai quella felicità che riempie il loro cuore.

Un senso di insoddisfazione perenne domina la loro vita e così sarà per sempre se non iniziano a convivere con il pensiero che non si può raggiungere la perfezione. La loro vita sarà un incubo eterno. Cari amici del Sagittario, date retta alle stelle: non inseguite l’irraggiungibile e accontentavi di ciò che con le vostre capacità riuscite a ottenere. Questa è la migliore forma di soddisfazione.

L’ultimo segno perennemente insoddisfatto di sé stesso e della vita è l’Ariete. Le persone nate sotto questa costellazione hanno sempre l’animo inappagato. Non esiste cosa al mondo che crei loro soddisfazione. Non c’è mai una meta ultima ma tutto porta a un continuo mettersi in discussione che talvolta può però diventare deleterio.

Gli Ariete hanno spesso testato sulla propria pelle che il massimo impegno non sempre ripaga ed ecco dunque che si sforzano sempre più del dovuto per ottenere risultati che però mai faranno spuntare il sorriso sul loro volto.

Non lasciate che gli obiettivi prefissati diventino più importanti del percorso da fare per raggiungerli, cari Ariete. Nessuno sforzo varrà mai la pena se non c’è un animo pronto ad accogliere il risultato conseguito. Imparare ad essere più clementi con voi stessi e accettate che la felicità sta anche nelle piccole cose quotidiane.