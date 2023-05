Fabio Fazio lascia la Rai: accordo con la Warner Bros Discovery

Addio di Fabio Fazio alla Rai. Il conduttore ha trovato l’accordo con il Canale Nove, di Warner Bros Discovery: firmato un contratto quadriennale.

Fabio Fazio, che porta con sé anche Luciana Litizzetto, passa al Nove. Lo showman, direttore di Che Tempo Che Fa, lascerà da prossimo autunno le reti della tv pubblica per approdare al network Discovery, che sotto la Warner Bros gestisce sul digitale il Canale Nove. Lo si legge in una nota ufficiale del canale, nella quale annuncia il debutto nei prossimi mesi: firmato un contratto per quattro anni.

