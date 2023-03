Twitter, un dipendente sfida Elon Musk: “Lavoro ancora per te?”

Un dipendente ha chiesto a Elon Musk, via Twitter, se lavorava ancora per lui, quando si è accorto che l’accesso al pc gli era stato disabilitato.

Dopo aver notato che l’accesso al suo computer era stato disabilitato, un dipendente ha cercato di scoprire se fosse stato licenziato o meno. Senza ottenere una risposta da parte delle risorse umane, ha dovuto sfidare Elon Musk di persona su Twitter, chiedendogli se fosse ancora un suo dipendente.

“Forse se un numero sufficiente di persone condivide questo post, mi risponderai“. Queste le parole pubblicate in un post su Twitter da Halli Thorleifsson il quale ha chiesto al suo datore di lavoro, Elon Musk, se stesse ancora lavorando per il social network oppure no.

A fine di febbraio, il direttore senior del design del prodotto per la piattaforma di microblogging non ha potuto fare accesso al suo computer aziendale e, per questo, ha chiesto spiegazioni alle risorse umane che hanno taciuto, non fornendogli una risposta valida. La sua unica opzione era sfidare direttamente il suo capo, Elon Musk.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023