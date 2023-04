Spaventoso incendio sulla statale del Brennero, salvo un automobilista

By

Un grave incendio si è sviluppato sulla strada statale del Brennero a Barbiano, probabilmente a seguito di un incidente stradale. A prendere fuoco è stata un’auto ma le fiamme si sono alzate e propagate anche altrove con un gravissimo pericolo.

Le fiamme, infatti, sono arrivate anche al vicino distributore di benzina provocando l’incendio anche dello stesso. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Incendio sulla statale del Brennero

Prima un incidente stradale, poi il grave incendio che se ne è venuto a creare. Questo è quello che è successo questa notte sulla strada statale del Brennero, all’altezza di Barbiano. A seguito di un incidente stradale, l’auto tamponata ha iniziato a prendere fuoco, con un grave pericolo di propagazione delle fiamme nelle vicinanze.

Lì vicino, infatti, c’era un distributore di benzina. Le fiamme si sono propagate proprio nel distributore stesso, divorando il tutto. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco ha permesso che le fiamme venissero domate ma non con poche difficoltà.

Il conducente dell’auto tamponata, invece, è stato messo in salvo da alcuni passanti, i quali hanno anche chiamato il 118. All’arrivo, l’uomo è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale, dato che le sue condizioni di salute sono sembrate subito gravi.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’auto dell’uomo era completamente coperta dalle fiamme. Le stesse fiamme erano già alte e si erano propagate verso il distributore. È stato necessario un massiccio intervento dei Vigili del fuoco per permettere di domare l’incendio che, una volta appiccato anche al distributore stesso, è diventato di vaste proporzioni e molto pericoloso.

Scoppiano un’auto ed una pompa di benzina

Ci sono volute delle ore, questa notte, affinchè i Vigili del Fuoco riuscissero a spegnere il tutto e a controllare, poi, eventuali altri piccolo focolai, poco più lontani dal distributore stesso, che potevano esser stati appiccati o che si erano propagati con il più grande incendio, poi domato, come abbiamo detto.

Un incidente stradale ed un incendio che potevano trasformarsi in una strage se non ci fosse stato il tempestivo quanto coordinato intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per spegnere il tutto. Intorno alle ore 22.40 di ieri sera, un’auto è piombata contro il distributore di benzina, presente sulla strada statale del Brennero tra Barbiano e Ponte Gardena.

Da lì, con una dinamica che ancora deve esser ricostruita nei minimi dettagli dalle forze dell’ordine, è scoppiato un incendio che, in pochissimo tempo, ha divorato l’auto stessa e, poi, si è propagato al distributore stesso. L’automobilista, che era alla guida dell’auto piombata sulla pompa di benzina, è stato messo in salvo da alcune persone presenti al distributore stesso.

Immediatamente chiamati i soccorsi, sia i vigili del fuoco quanto il personale medico del 118. Arrivati sul posto questi ultimi hanno messo in salvo l’uomo, mentre i vigili del fuoco hanno iniziato a domare l’incendio che, nel frattempo, era diventato di vaste proporzioni. Tutta la notte è stata necessaria per spegnerlo.

Le operazioni di controllo di eventuali focolai e di bonifica dell’area sono proseguite per tutta la notte.