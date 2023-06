Un branco di lupi spunta all’improvviso e circonda il ragazzo: cosa succede dopo

By

All’improvviso un branco di lupi fa capolino dalla foresta e circonda un ragazzo. Ciò che succede è veramente inaspettato.

Sebbene sia saggio mantenere una distanza di sicurezza dai lupi, considerandoli animali selvatici, generalmente non sono inclini ad attaccare gli umani.

I lupi sono creature naturalmente timide e sfuggenti che non percepiscono gli umani come potenziali prede, ma piuttosto come una minaccia da evitare.

Di conseguenza, quando incontrano un essere umano, in genere fuggono senza mostrare alcun segno di aggressività.

Questo vale sia per i lupi solitari che per quelli che appartengono a un branco o a un gruppo familiare.

Se ci troviamo intimiditi dalla presenza di un animale, c’è un modo per incoraggiarlo ad allontanarsi. Questo può essere fatto facendo rumore, con la nostra voce o con altri mezzi.

Tuttavia, se l’animale è lontano da noi, è meglio rimanere calmi e fermi, poiché probabilmente continuerà il suo cammino senza essere disturbato.

La paura degli umani nei lupi si è sviluppata nel corso di secoli di persecuzione diretta da parte dell’umanità.

Il progresso delle armi da fuoco negli ultimi 200 anni ha portato alla completa eliminazione dei lupi da alcune regioni, con solo pochi rimasti in altre.

Tuttavia, alcuni studiosi sostengono che le leggi sulla protezione totale applicate in varie nazioni europee da diversi decenni potrebbero ridurre questa paura dell’uomo nei lupi.

Le segnalazioni di lupi fiduciosi che non fuggono immediatamente e tollerano la vicinanza umana a distanza ravvicinata, anche durante il giorno, sono in aumento (sebbene manchino ancora dati solidi).

Inoltre, alcuni esperti suggeriscono che le strategie di gestione che includono la possibilità di abbattere selettivamente la popolazione di lupi potrebbero aiutare a mantenere la loro sfiducia nei confronti degli esseri umani, cosa appropriata in aree densamente popolate come il contesto alpino.

Come sfuggire a un lupo

Per evitare qualsiasi potenziale pericolo, è meglio astenersi dall’apparire in presenza di lupi. Se ti capita di avvistare un lupo prima che ti rilevi, è consigliabile allontanarsi dall’area con discrezione rimanendo vigili.

È fondamentale tenere presente che quando un lupo è visibile, è probabile che ce ne siano altri nelle vicinanze. Sebbene i lupi possano occasionalmente vagare da soli, spesso risiedono e cacciano in gruppo.

Nel caso in cui un lupo ti abbia individuato, ti consigliamo di allontanarti gradualmente. È meglio evitare il contatto visivo diretto con il lupo poiché viene spesso interpretato come una minaccia e astenersi dal voltare le spalle all’animale.

Se cerchi di scappare, assicurati di tenere il lupo di fronte a te, perché indietreggiare invece di correre potrebbe impedire l’attivazione degli istinti predatori del lupo.

Quando ti ritiri, fallo lentamente tenendo sempre d’occhio il lupo e affrontandolo, specialmente se è posizionato dietro di te.

Questo vale anche quando si cammina all’indietro ed è particolarmente importante quando si incontra un branco di lupi.

Non è consigliabile scappare dai lupi, poiché sono molto più veloci degli umani, in particolare nelle aree boschive. Inoltre, il tentativo di fuga può provocare l’istinto di caccia dell’animale.

Anche se inizialmente non eri inseguito da un gruppo di lupi, è altamente probabile che lo saresti se tentassi di scappare correndo.

Se un lupo ti assale, usa tutto ciò a cui hai accesso, come bastoni, pietre, spray per orsi, corna ad aria compressa o qualsiasi altra arma a tua disposizione, per respingerlo.

Un branco di lupi spunta all’improvviso e lo circonda

Questa è la storia di un bambino a cui il padre regalò un cucciolo di lupo abbandonato nella foresta.

Dopo quasi due anni di convivenza e giochi, all’improvviso il lupo riuscì a scappare dalla gabbia in cui si trovava.

Inizialmente il bambino non seppe darsi pace di aver perso il suo amico a quattro zampe, ma col tempo dimenticò.

A distanza di cinque anni, il bambino ormai quasi undicenne si addentrò nella foresta in cerca di mirtilli.

All’improvviso si trovò circondato da un branco composto da 4 lupi. Rimase immobile dal terrore, mentre il capo branco si avvicinava minaccioso.

Invece di attaccarlo, iniziò ad annusarlo a distanza. Dopo un po’ andò via insieme agli altri tre lupi. Era il cucciolo con cui aveva stretto amicizia 5 anni prima.