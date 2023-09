Tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello: il perché dei due appuntamenti settimanali

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova stagione del Grande Fratello, che avrà due puntate alla settimana. I giorni, tuttavia, sono cambiati, e per un motivo ben preciso.

Tra due lunedì ricomincerà il Grande Fratello, reality di punta di Canale 5, che per questa nuova stagione avrà molte novità in serbo per i suoi spettatori. Dopo l’edizione “monstre” (in termini di lunghezza ma non solo) 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un “giro di vite” e cambiare parecchi aspetti dello show, determinato a togliere ogni traccia del precedente trash che lo ha sempre caratterizzato, dicendo addio a personaggi troppo sopra le righe o eccessivi.

Grande Fratello, inizio l’11 settembre: i due appuntamenti

In questi giorni stanno iniziando a emergere i nomi dei primi concorrenti ufficiali della nuova edizione del programma, che andrà in onda dall’11 settembre su Canale 5. Il Grande Fratello sarà ben diverso, però, da quello visto in questi ultimi anni, visto che vedrà inquilini sia Vip che Nip, ovvero emeriti sconosciuti che hanno preso parte ai casting itineranti di questi ultimi mesi.

Una delle grandi novità di questo nuovo GF sarà infatti il cast “ibrido“, composto da personaggi molto noti e persone comuni, ma non è l’unica. Anche gli appuntamenti settimanali riserveranno sorprese non da poco.

Se rimarrà confermato, ad esempio, il lunedì, tipico giorno di messa in onda per il reality, a cambiare sarà il secondo giorno di trasmissione. Nonostante fino alla scorsa edizione venisse trasmesso il giovedì, per l’edizione 2023 si è scelto di trasmetterlo invece il venerdì.

Una scelta particolare, ma che ha un motivo ben preciso dietro, stando a quanto riportato dal sito specializzato in televisione DavideMaggio.it. Il venerdì sarebbe dovuto andare in onda da settembre Ciao Darwin, ma i vertici hanno deciso di spostarlo più avanti, per evitargli lo scontro con il collaudatissimo Tale e Quale Sow di Carlo Conti.

Si era quindi pensato di sostituire il programma di paolo Bonolis con la nuova fiction La voce che hai dentro, con Massimo Ranieri, ma poi si è preferito spostarla al giovedì. Lo slot del venerdì, quindi, è rimasto libero, e affidato al reality capitanato da Alfonso Signorini, per quest’anno affiancato da Cesara Buonamici.

Chi parteciperà al nuovo Grande Fratello voluto da Pier Silvio Berlusconi

Come accennato, addio ai personaggi trash o a influencer e titolari di profili OnlyFans: quest’anno la parola d’ordine sarà sobrietà. Tra i primi concorrenti confermati, Alex Schwazer, campione olimpico di maratona, che durante la trasmissione continuerà il suo allenamento in vista di Parigi 2024.

A prendere parte poi alla trasmissione sarà anche Beatrice Luzzi, attrice di Vivere e interprete della cattivissima Eva Bonelli. Non solo, ma a partecipare sarà anche un “pezzo da Novanta” come Giampiero Mughini, che di recente ha confermato il tutto con una lettera inviata a Dagospia.

Tra gli altri concorrenti, sebbene ancora da confermare ufficialmente ma dati per certi ad oggi, ci dovrebbero essere la cantante Fiordaliso, gli attori Massimiliano Varrese e Ciro Petrone, la diva delle telenovele argentine Grecia Colmenares e infine l’ex professoressa de L’Eredità Samira Lui.