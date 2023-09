Bobo Vieri sventa un furto in un locale: “Voleva rubarci i cellulari”

L’ex bomber neroazzurro si è reso protagonista di uno sventato furto. Bobo Vieri spiega come è riuscito a evitare che gli rubassero il cellulare.

L’ex attaccante di Atalanta e Inter è riuscito a sventare un furto di telefonini. Mentre si trovava a Milano in compagnia della moglie Costanza Caracciolo, Bobo Vieri ha rischiato di vedersi rubare lo smartphone. Fortunatamente, lo sportivo non si è fatto abbindolare ed è riuscito a metterlo in salvo e ha voluto mettere in guardia tutti sul trucco che usano i malviventi per truffare le persone. In cosa consiste, e come ha fatto a non cadere nell’inganno di questi malviventi?

Milano, Bobo Vieri sventa il furto del suo cellulare

A raccontare quanto successo è stata proprio l’ex velina, che ha anche sottolineato come lei e il marito siano riusciti a sventare il furto proprio grazie ai servizi di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, che da tempo è impegnato in una lotta contro truffatori e borseggiatori di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanoBellaDaDio® (@milanobelladadio)

“Siamo qui a cena – ha spiegato poi Vieri in una sua Storia Instagram – è arrivata una che voleva rubare il telefonino. L’abbiamo beccata, ma è andata via. Quindi attenzione: prendono un pezzo di foglio, lo mettono sul telefono, e poi vi prendono il telefono e il foglio. Bisogna stare attenti a Milano, bisogna stare attenti”.

Il video è stato pubblicato e condiviso anche dal profilo Instagram Milanobelladadio, e tra i commenti apparsi dopo pochi minuti c’è stato anche quello della consorte dell’ex calciatore, Costanza.

“Fortunatamente grazie al tuo profilo e a Valerio Staffelli, abbiamo riconosciuto la solita tecnica del “foglietto” e abbiamo evitato di farci f… i due telefoni sul tavolo! Quindi grazie anche a voi” ha scritto la showgirl siciliana, ringraziando i titolari del profilo social.

Si tratta di una tecnica spesso utilizzata dai ladri, che appoggiano con una scusa il foglio sul tavolo, posizionandolo sopra ai cellulari, per poi ritirarlo agguantando anche ciò che c’è sotto. Un trucco già denunciato varie volte, ma che miete comunque delle vittime.

Christian e Costanza, un amore che dura ormai da cinque anni

Dopo aver passato le vacanze con la famiglia e gli amici in quel di Formentera, Christian e Costanza sono tornati a Milano con le loro due bambine, e proprio durante una loro recente uscita sono state vittime del tentativo di furto.

Ormai uniti da 5 anni, i due sono ancora affiatati e innamorati come il primo giorno. Un’unione coronata dalla nascita di Stella nel 2018 e Isabel nel 2020. La coppia si è unita in matrimonio nel 2019.

Bobo è noto, oltre che per il suo talento, per essere stato legato ad alcune delle donne di spettacolo più belle. La prima fidanzata celebre è stata una “collega” di Caracciolo, ovvero Elisabetta Canalis, con la quale ha vissuto una passionale e tormentata love story all’inizio degli anni Duemila.

In seguito, al suo fianco, è apparsa per qualche anno anche Melissa Satta, altra velina, che non è riuscita però a far capitolare il calciatore, per lunghi anni ritenuto un playboy e scapolo impenitente. Questo finché non ha incrociato lo sguardo con Costanza, che nel giro di pochi mesi lo ha reso non solo padre, ma anche marito a quanto pare molto devoto.