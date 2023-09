Trova questa grande roccia accanto a un torrente, quando scopre cos’è cambia vita

Come può una semplice roccia trovata accanto a un torrente rappresentare una fortuna? Ecco l’incredibile storia verificatasi in Australia.

Il tempo libero a disposizione, ognuno può impiegarlo come meglio crede. Ovviamente, a seconda dei propri interessi e delle proprie passioni. Quando si è in età lavorativa, come tutti saprete, è molto più difficile ritagliarsi dei momenti da dedicare agli hobby e al relax. Diverso è, invece, quando si va finalmente in pensione, e il modo di trascorrere le giornate cambia in maniera notevole. In questi casi si è liberi di fare tutto ciò che fino a quel momento, per un motivo o per l’altro, è stato sempre rimandato.

In effetti, con l’arrivo della pensione, c’è chi si dedica allo sport, chi alla propria famiglia e chi a fare tutti quei viaggi che per mancanza di tempo non si sono mai potuti fare, ad esempio. Tra gli hobby che una persona può avere, inoltre, c’è anche quello di trascorrere del tempo a contatto con la natura e con il mare. E magari, perché no, utilizzare nel frattempo anche un metal detector, in modo da riportare a galla tutto ciò che il tempo e la sabbia possono nascondere.

Grazie a tale strumento si può trovare di tutto, da cose di poche conto fino a oggetti di grande valore, proprio come è accaduto a un uomo australiano. Il protagonista di questa storia – raccontata anche dalla BBC – non poteva credere ai suoi occhi dopo aver fatto uno straordinario ritrovamento grazie al suo metal detector. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Da una grande roccia può derivare una grande fortuna

La storia raccontata dalla BBC ha origine in Australia, e ha come protagonista un uomo in pensione che, per ragioni di privacy, ha preferito non divulgare la propria identità. Quest’ultimo, dopo aver acquistato un metal detector, ha deciso di utilizzarlo andando in cerca di oggetti perduti custoditi dal mare. Per fare ciò, si è recato in una zona ben precisa dell’Australia, appunto, nei pressi di Ballarat, Bendigo e St. Arnaus.

Nel corso della sua passeggiata esplorativa, il metal detector ha iniziato a rilevare la presenza di qualcosa. A questo punto, l’uomo non ha potuto fare altro che seguire il segnale dello strumento. Così facendo, egli si è imbattuto in un grande pezzo di roccia di circa quattro chili e mezzo che, dopo essere tornato a casa, ha deciso di far valutare da un esperto del settore.

Un ritrovamento inaspettato

L’uomo che si è reso protagonista del ritrovamento, una volta recatosi a Melbourne, si è rivolto all’esperto d’oro Darren Kamp il quale, dopo aver analizzato la roccia, ha rivelato di che cosa si trattasse.

Ebbene, con il suo metal detector, l’uomo è riuscito a ritrovare una pepita d’oro dal valore di centocinquantamila euro. Quando ha raccontato tale storia alla BBC, Kamp ha affermato di essere rimasto sbalordito da tutto ciò, e che si è trattata di una quelle cose che, nella vita, possono capitare una volta soltanto.