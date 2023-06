Tutti vorranno sapere come hai fatto a pulire così bene il vetro interno del forno

Pulire il vetro del forno dall’interno potrebbe essere davvero difficile. Oggi ti spiegheremo come fare semplicemente.

Dopo aver imparato questo metodo per pulire velocemente ed efficacemente il vetro del forno, non potrai farne più a meno.

Pulire il vetro interno del forno: che dilemma

Il forno è un elettrodomestico piuttosto noioso e difficile da pulire. Oltre a pulire le griglie che risultano piuttosto semplici da estrarre e lavare, la parte interna risulta più difficoltosa. Per non parlare del vetro interno del forno. Di solito, si va a pulire l’interno e l’esterno dimenticando un particolare.

Lo sportello del forno, infatti, è generalmente composto da due vetri sovrapposti. Durante l’uso e la cottura dei cibi, sporco e condensa potrebbero crearsi all’interno. Come fare a pulire questa parte per rendere il vetro lucente e igienizzato come se fosse nuovo?

Di seguito, ti sveleremo un trucco che, dopo averlo imparato, non lascerai più.

Come si fa

Il vetro interno del forno può essere pulito facilmente grazie ad un semplice trucco. Prima di procedere alla pulizia, dovrai eseguire un passaggio che, all’inizio, può sembrare difficoltoso. In pratica, dovrai aprire il tuo forno completamente e tirare in avanti le due leve presenti alla base.

Questa operazione, ti permetterà di rimuovere la porta del forno. Dopo aver sganciato le leve, dovrai tirare verso di te la porta del forno per facilitarti la rimozione della stessa. Procedi con estrema attenzione e fatti aiutare se non dovessi riuscire a sostenere il peso dello sportello del forno.

A questo punto, i due vetri ti saranno più facilmente visibili. La pulizia di un lato e dell’altro sarà ancora più semplice quando la porta è staccata. L’uso di un altro strumento, però, ti permetterà di pulire anche lo spazio compreso tra i due vetri, senza bisogno di staccare e smontare anche quelli.

Il trucco che ti suggeriamo di usare è quello di avvolgere un panno di sottile microfibra attorno ad una spatola. La spatola, tipo quella che si usa per decorare le torte, deve essere abbastanza sottile e lunga da penetrare tra i due vetri del forno. Per evitare che il panno in microfibra scivoli via dalla spatola, fissalo con due elastici alle estremità. Se la spatola e il panno in microfibra dovessero risultare troppo voluminosi, puoi sempre utilizzare del semplice panno carta da cucina.

A questo punto, dovrai inumidire il panno con il tuo prodotto di pulizia preferito, e infilarlo tra i due vetri del forno. Compi questa operazione con estrema attenzione, aiutandoti sollevando leggermente con la mano un lato del vetro, per permettere meglio il passaggio della spatola all’interno.

Siamo sicuri che questo trucco ti aiuterà ad avere un forno sempre pulito ed impeccabile, soprattutto per quanto riguarda il vetro della sua porta.