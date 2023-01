Tutti pazzi per Mac Allister, anche la Juventus sull’argentino

Dopo aver conquistato il campionato del mondo con la nazionale argentina Alexis Mac Allister è diventato l’oggetto del desiderio di moltissimi club che sono pronti a fare follie pur di ingaggiarlo.

Il Brighton è disposto a venderlo ed ora tutto dipenderà dal calciatore che dovrà scegliere la destinazione più giusta per il proprio futuro, la Juventus nei prossimi giorni potrebbe avanzare un’offerta ufficiale.



Dopo il mondiale in Qatar il centrocampista del Brighton Mac Allister è diventato un vero e proprio oggetto di mercato, l’argentino è infatti corteggiato da moltissimi club che vorrebbero già a gennaio inserirlo all’interno delle proprie rose.

Mac Alluster tornerà in Inghiterra nella giornata di oggi e riprenderà gli allenamenti sotto la guida di Roberto de Zerbi.

L’argentino nel gioco del Brighton è fondamentale sia per la personalità che mette in campo sia per le sue doti versatili che lo rendono bravo ed utile in entrambe le fasi di gioco.

Il contratto di Mac Allister con il Brighton scade nel 2025 e lo stesso argentino ha sempre dichiarato di essere felice e sentirsi molto bene in Inghilterra, le sirene della Juventus e del Chelsea però potrebbero distrarre il campione del mondo.

Alexis Mac Allister was unplayable in the World Cup final. The intelligence, the technique. And this clip doesn’t even show his assist! Incredible talent. Happy birthday once more!pic.twitter.com/J1DSFSCw3Y — Roy Nemer (@RoyNemer) December 24, 2022

Mac Allister è l’uomo giusto per la Juventus

Da anni ormai il vero problema della Juventus è rappresentato dal centrocampo: l’esplosione di Fagioli e Miretti e la crescita di Rabiot hanno momentaneamente risolto il problema anche se Allegri gradirebbe un nuovo innesto per rinforzare la mediana.

La Juventus lo ha messo in cima alla lista delle priorità e l’entourage del calciatore ha fatto capire che anche Mac Allister gradirebbe la destinazione Torino.



Anche il Chelsea ha messo gli occhi sul calciatore anche se l’obiettivo numero 1 dei blues rimane Enzo Fernandez per il quale però il Benfica chiede circa 120 milioni di euro.

Sul calciatore c’è però anche l’interesse dell’Atletico Madrid che lo vede come il profilo ideale per ridare alla squadra intensità e cattiveria agonistica.

Allegri ha chiesto alla sua nuova dirigenza il calciatore del Brighton ma i bianconeri dovranno battere la concorrenza delle altre big europee.

Difficile ipotizzare una permanenza dell’argentino al Brighton, il club allenato da De Zerbi si prepara a salutare uno dei suoi giocatori più rappresentativi ed eroe dell’ultimo mondiale con la maglia dell’Argentina.