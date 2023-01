Condensa sui vetri di casa, la soluzione è nel frigo: ecco come risolvere

Grazie ad un ingrediente che abbiamo in casa possiamo levare la condensa sui vetri di casa. Ecco la soluzione.

Durante la settimana ci troviamo a dover più volte fare i conti con le faccende domestiche, molte volte, però queste risultano essere molto pesanti in quanto con le basse temperature potrebbero crearsi dei problemi.

Infatti, il freddo potrebbe far creare dell’umidità e quindi formare della condensa sulle nostre pareti che deve essere rimossa per far si che non si formino delle muffe e quindi avere dei problemi nelle nostre abitazioni.

Condensa: ecco come eliminarla dai vetri con un ingrediente particolare

Per questo motivo, ad aiutarci, sono le nostre amiche sempreverdi. Ci sono, infatti, alcune piante che tendono ad assorbire l’umidità e a rendere pulita e sana l’aria in cui viviamo e quindi evitare la formazione di condensa.

In alternativa, potremmo comprare un deumidificatore, che oltre levare tutta l’umidità dalla stanza in cui l’utilizziamo, potrebbe diventare un ottimo alleato per asciugare i panni all’interno delle nostre case quando è impossibile stenderli all’esterno.

Ma l’umidità si crea anche e soprattutto sui vetri delle nostre finestre, e la condensa quando le temperature sono molto basse, tende a creare su di essi delle goccioline d’acqua che poi portando ad avere una patina.

La pulizia dei vetri delle nostre abitazioni, da sempre, è una delle faccende domestiche più complicate, in quanto, sebbene ci mettiamo tutta la nostra volontà e utilizziamo prodotti adatti, spesso non viene via tutto lo sporco.

Per questo motivo, molti di noi si avvallano di un tira-acqua per pulire in maniera ottimale i vetri delle finestre, anche se, successivamente, passando un panno possono rimanere degli aloni.

Di conseguenza, lo sbalzo di temperature, tende a formare queste goccioline fastidiose e col tempo a creare delle patine che sono difficili da rimuovere in quanto sui nostri vetri può rimanere la forma di questa acqua.

Il metodo della patata

Ma non tutti sanno, che esiste un ingrediente che grazie alle sue proprietà potrebbe aiutarci molto contro questo problema della condensa sui vetri, e si tratta di qualcosa che spesso abbiamo nelle nostre cucine.

Stiamo parlando della patata. Il suo utilizzo è spesso diffuso dalle casalinghe ed è tra i metodi più antichi tramandati di generazione in generazione dalle nostre nonne e messo a disposizione ai più esperti di economia domestica.

Grazie all’amido contenuto in questo tubero, l’umidità presente sui vetri delle nostre case sparirà quasi completamente e i nostri vetri non avranno più quella fastidiosa patina formata dalle goccioline d’acqua.

Per procedere con questo metodo prima di tutto bisogna lavare la patata e poi tagliarla in due parti per passare direttamente il tubero sui vetri con la condensa ed eliminare tutta l’umidità presente.

La patata, l’assorbirà tutta quanta e avremo i vetri puliti e splendenti anche con gli sbalzi di temperatura ed è consigliabile, specie nei periodi autunnali e invernali ripeterlo almeno ogni 15 giorni.

Inoltre, per far si che l’operazione sia veloce, optare per una patata di dimensioni medie, in modo che può essere facilmente impugnata come una spugna e ricoprire tutto l’intero vetro della nostra finestra.