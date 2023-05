Tutti i preparativi per festeggiare lo scudetto del Napoli

Il terzo scudetto del Napoli è sempre più vicino. Basta un solo punto per dare inizio ai festeggiamenti. Infatti, dopo il pareggio con la Salernitana, questa sera a Udine la squadra di Spalletti potrà festeggiare anche con un solo pareggio.

Sono circa 12.000 i tifosi partenopei attesi in Friuli Venezia Giulia mentre in circa 50.000 seguiranno l’incontro calcistico dallo stadio Maradona.

Tutto pronto per festeggiare lo scudetto

Dopo che il Napoli ha vinto contro la Lazio domenica scorsa, per portare a casa lo scudetto sarebbe bastato vincere l’incontro con la Salernitana. I festeggiamenti però sono stati rimandati a causa del pareggio con quest’ultima squadra.

Questa sera basterà anche un solo pareggio per dare inizio ai festeggiamenti per il terzo scudetto della Napoli. Saranno 12.000 tifosi che seguiranno il Napoli in Friuli Venezia Giulia i quali sperano di assistere alla vittoria dello scudetto presso la Dacia Arena.

In che modo i tifosi del Napoli si stanno preparando a quella che potrebbe essere una notte di grandi festeggiamenti? A 800 km di distanza dal luogo in cui si giocherà questo incontro così importante, verrà allestito lo stadio Maradona proprio come se l’incontro si giocasse al suo interno. Questo è ciò che è stato organizzato a seguito della proposta di Aurelio De Laurentiis il quale ha pensato di aprire lo stadio con un costo simbolico di 5 euro ed assistere tutti insieme all’incontro attraverso gli otto maxi schermi installati per l’occasione.

I tifosi che seguiranno l’incontro da Napoli

Ovviamente i tifosi partenopei hanno risposto immediatamente a questa iniziativa riempiendo, in poche ore, lo stadio e acquistando tutti i circa 50.000 biglietti messi a disposizione. Durante la giornata di ieri, diversi sono stati i tecnici impegnati per l’installazione dei maxischermi nello stadio Maratona. I tifosi potranno quindi assistere alla partita attraverso uno degli 8 maxischermi tra cui altri due installati in ogni settore.

Il tutto è stato organizzato proprio come se fosse una normale gara. I tornelli quindi saranno aperti alle 18:45 e sarà andato spazio anche a Decibel Bellini lo speaker storico napoletano che avrà il compito di intrattenere in pubblico durante il pre-partita. Allo stadio Maratona sarà presente anche lui, De Laurentiis, insieme al sindaco Manfredi e al prefetto Palomba.

Per il momento ancora non si sa quale sarà il programma ufficiale del post partita anche se è molto probabile che si possa assistere ad un vero e proprio spettacolo nel caso in cui il Napoli riuscirà ad ottenere il tanto agognato scudetto. Uno spettacolo fatto di giochi di luce e fuochi d’artificio per festeggiare un evento che non accade da 33 anni. Infatti era il 1990 l’anno in cui il Napoli ottenne il suo secondo scudetto, un periodo in cui alla guida della squadra era presente proprio lui, Diego Armando Maradona il celebre calciatore morto da circa tre anni e che proprio in questi giorni risulta essere presente nel cuore di tutti i tifosi partenopei.