Mantova alla ricerca di nuovi residenti: ecco cosa offre il Comune

Una città che chiede residenti nuovi: è Mantova che arriva, anche, ad offrire un contributo a mensile per un anno intero. Ma anche posti di lavoro per i prossimi due anni.

Un contratto a tempo indeterminato e un contributo di 150 euro al mese per un anno. Ecco quale deve essere il principale requisito.

Mantova cerca residenti

Le città si spopolano a beneficio delle periferie. La città, qualunque essa sia e ovunque essa si trovi, sta diventando sempre più caotica. Così facendo, però, queste si spopolano e cercano nuovi residenti. Un caso su tutti è la città di Mantova. A chi decide di trasferirsi lì e chiedere lì la residenza, verranno offerti particolari agevolazioni.

Se hai un lavoro e prendi la residenza a Mantova, il Comune ha deciso di dare 150€ al mese (come contributo) per un anno, ma ci sono anche 1300 posti di lavoro nei prossimi due anni. il tutto, almeno per la città lombarda, per aumentare il numero dei residenti.

È stato proprio il primo cittadino a decidere di adottare questo tipo di contributo, in modo da attirare le persone che vengono da fuori e intendono trasferirsi, lavorando e pagando le imposte nel comune lombardo. Sono 400mila gli euro che l’amministrazione comunale mette in campo, per i prossimi due anni, per finanziare (sia nel 2023 che nel 2024) circa 100 domande di trasferimento e cambio residenza verso Mantova, sia per singoli cittadini quanto anche per nuclei familiari.

Ecco cosa si offre a chi pone qui la residenza

In un’intervista al “Corriere di Milano”, il primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi, spiega la sua iniziativa: “Ci saranno tante nuove offerte di lavoro nei prossimi due anni. Ci sono diverse aziende che stanno investendo e che si stanno insediando a Mantova, in particolare nel settore della logistica”.

E fra le aziende che offrono e che stanno crescendo proprio su questo territorio, vi sono l’Adidas, la Opto Engineering e la MyNet, tutte che assumono giovani e, in ballo, ci sono anche contratti a tempo indeterminato. Sarà nel prossimo mese di giugno che uscirà e partirà il bando.

Il salario sarà, intorno, ai 1.200-1.500 euro al mese, e chi lo accetterà e sarà assunto dovrà sottoscrivere un contratto di affitto come nuovo residente almeno per un anno. Il sindaco continua, sempre nella sua intervista, a spiegare il perché di questa sua scelta: “Vogliamo attrarre nuovi residenti cercando, al tempo stesso, di promuovere il recupero delle numerose case sfitte presenti in città, spesso lasciate andare dai proprietari”.

Saranno dati 150€ al mese, per un anno ad ogni singola famiglia che si trasferirà e porrà la sua residenza nella città lombarda: “Questo significa aiutare a contribuire nella copertura del 30% circa il costo medio di un trilocale” – conclude il primo cittadino.