L’addio di Marcelo Brozovic all’Inter sembrava cosa fatta nella serata di ieri quando l’Al-Nassr, club saudita che da settimane corteggia il croato, ha deciso di accontentare in tutto e per tutto le esigenze del mediano croato. Oggi, però, le carte in tavola sono cambiate molto e improvvisamente facendo infuriare l’Inter che riteneva chiusa, o ormai in dirittura d’arrivo, l’operazione. Stamattina si sarebbero già dovute svolgere le visite mediche, ma il club nerazzurro ha bloccato tutto e con un certo fastidio sia nei confronti del calciatore, sia per il club che ha ingaggiato pochi mesi fa Cristiano Ronaldo. Per il momento, l’operazione è saltata, ma non sembra affatto l’ultima puntata della telenovela.

Il calcio, e soprattutto il calciomercato, ci hanno spesso abituato a dei ribaltoni di fronte in piena regola. A quegli eventi che stravolgono le attese e si portano dietro una certa dose di sorpresa e di incertezza. Spesso, si tratta di quelle situazioni che cambiano il destino delle squadre e lo orientano verso nuove direzioni. Potrebbe essere così anche per Marcelo Brozovic che questa volta sembrava veramente al passo d’addio con l’Inter, ma così non dovrebbe essere, almeno per il momento. Ecco tutti i passaggi di una trattativa clamorosa e che questa mattina ha vissuto un nuovo stop, e stavolta non è detto che non sia quello decisivo.

Brozovic all’Al-Nassr, la storia infinita: stavolta a bloccare l’affare è l’Inter per due motivi ben precisi

La telenovela tra Brozovic, l’Inter e l’Al-Nassr si arricchisce di una nuova puntata e stavolta non se l’aspettava proprio nessuno con ogni probabilità. Dopo tanti giorni di trattativa in cui il croato sembrava piuttosto diffidente sull’accettare la ricca proposta proveniente dall’Arabia Saudita, in realtà le cose sono andate in maniera piuttosto diversa. Tutto parte dalle fasi finali della scorsa stagione: il calciatore ex Dinamo Zagabria torna a disposizione dopo un lungo infortunio ed è un recupero fondamentale per Simone Inzaghi che spesso ha affidato le sorti del suo centrocampo alle sue qualità in regia, ma l’ha avuto veramente poco nella scorsa stagione. Già a partire dal mese di aprile, e poi per tutto quello di maggio, si inizia a vociferare con grande insistenza che l’Inter cercherà di vendere il ragazzo al miglior offerente, decisa a puntare sulla predisposizione di Hakan Calhanoglu a ricoprire il suo ruolo di regista davanti la difesa e su un talento come Kristjan Asllani che ha convinto e sembra avere un futuro cristallino davanti a sé.

Le voci comunque non turbano più di tanto l’ambiente. Brozovic entra in condizione e alza il livello del suo gioco, segnando anche contro il Torino nell’ultima giornata di campionato e poi offrendo un’ottima prestazione da titolare in finale di Champions League contro il Manchester City, anche se purtroppo non vale la coppa ai nerazzurri. Sono eventi che sembrano caratterizzare gli ultimi scampoli del croato con la maglia nerazzurra e questa convinzione aumenta nel mese di giugno quando arrivano i primi interessamenti concreti. Epic Brozo intanto gioca un paio di grandi partite in Nations League, dimostrando di essere un calciatore integro fisicamente e che probabilmente è entrato nella fase migliore della sua carriera. Il croato dà ottimi segnali anche nella finale contro la Spagna, in cui è di fatto il man of the match e non sbaglia neanche il rigore, prima della vittoria delle Furie Rosse.

Il pressing dell’Al-Nassr nei confronti dell’Inter, in realtà, si fa sempre più forte, anche perché le condizioni economiche dei nerazzurri vengono accontentate. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno sempre chiesto una cifra tra i 20 e i 25 milioni per il cartellino dell’ex Dinamo Zagabria e infatti la cifra recapitata dall’Arabia Saudita è esattamente sui 23. Intanto, sullo sfondo resta il Barcellona e anche questo è un fattore essenziale per il destino del mediano. La preferenza del regista è proprio per il club blaugrana che gli garantisce la partecipazione da protagonista alla prossima Champions League e la possibilità di integrarsi al massimo nel gioco di Xavi Hernandez. Il problema è che dal punto di vista economico, il club catalano ha bisogno di cedere per formalizzare un’offerta all’Inter e comunque non si spingerebbe fino ai 20 milioni.

Intanto, l’Al-Nassr non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul calciatore, nonostante i rifiuti ripetuti del regista. La delegazione del club presente a Milano ha inizialmente offerto 20 milioni di euro l’anno al calciatore, tantissimi ma non abbastanza. Poi ha chiesto più volte di incontrare Brozovic in persona, ma lui ha sempre glissato, mandando in trattativa solo il suo entourage. In realtà, è chiaro che il calciatore sia irritato per come l’Inter l’ha messo alla porta e senza tanti complimenti dopo averlo convinto a rinnovare il contratto da protagonista solo un anno prima e vuole scegliere in autonomia la sua destinazione che non è di certo l’Arabia Saudita e quindi la rinuncia al calcio europeo.

Inizia a sparare altissimo con le richieste, pretendendo almeno 30 milioni di euro l’anno per trasferirsi in Arabia Saudita. Cifre spropositate, ma l’Al-Nassr accetta e fa di più: mette sul piatto un contratto da 100 milioni netti in tre anni. Praticamente irrifiutabile. È così che da ieri sera la trattativa è ripresa con grande ottimismo e alla fine si è arrivati a dama per la soddisfazione di tutte le parti in causa.

EXCLUSIVE: Marcelo Brozović says yes to Al Nassr proposal, here we go! Verbal agreement reached, waiting to sign all the contracts. 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr Understand he will undergo medical tests on Friday and then final check to the contracts. Deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/AGgQZRrcIl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

Barça president Laporta: “Brozović has an offer from the Saudi League and we will not enter to compete with that”, told @OnzeTv3. ⛔️🇭🇷 #FCB pic.twitter.com/EzqXCVuHiJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023

Stamattina erano già in programma le visite mediche del calciatore che avrebbero preceduto la firma sui contratti, ma non succederà mai. Infatti, l’Al-Nassr inizia a giocare a ribasso con l’Inter che si infastidisce immediatamente. Ai nerazzurri viene chiesto uno sconto molto corposo per chiudere la trattativa e l’offerta per il cartellino si abbassa da 23 milioni a soli 15. Marotta, che viene descritto furioso per quanto sta accadendo, chiede al club saudita di rispettare le condizioni precedentemente accettate, ma per il momento non è ancora successo. Come se non bastasse, ci si mette di mezzo anche Brozovic che continua a provocare tutte le parti in causa. Il croato chiede anche una buonuscita all’Inter, un vero e proprio dispetto a quello che sta per diventare il suo ex club, visto che di certo non può lamentarsi dei contorni economici dell’affare visto quanto andrà a guadagnare lontano dall’Italia. Sono i passaggi che fanno saltare il banco con l’Inter che blocca le visite mediche e rimanda ulteriormente una fumata bianca che ora non pare più così semplice.

Se per la mossa di Brozovic la spiegazione è presto detta e si attesta rispetto a un fastidio che il croato man mano ha nutrito verso il suo club di appartenenza e soprattutto è dettata dalla volontà di attendere il Barcellona, nonostante le cifre proposte dai blaugrana siano molto più basse, anche per il comportamento dell’Al-Nassr ci può essere una ragione. Evidentemente i sauditi avevano fissato un tetto complessivo all’affare e dovendo alzare così tanto la proposta per il calciatore hanno cercato di compensare abbassando di otto milioni quella all’Inter. Le parti torneranno quasi sicuramente ad aggiornarsi nelle prossime ore, ma per ora l’operazione è di fatto congelata, se non saltata del tutto.