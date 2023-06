Battaglia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg al Colosseo? Arriva la smentita

Battaglia tra Musk e Zuckerberg? Il tweet del CEO di Tesla alimenta la speculazione, ma il Ministero della Cultura smentisce.

In un’incredibile sequenza di eventi sui social media, Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, e Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, sembravano essersi lanciati una sfida per un incontro di arti marziali miste. Secondo alcune voci, questa epica battaglia si sarebbe dovuta svolgere nel leggendario Colosseo a Roma. Tuttavia, il ministero della Cultura italiano ha negato qualsiasi coinvolgimento in tale evento, mettendo fine alle speranze dei fan e alle speculazioni che si sono sviluppate in internet.

Battaglia tra Musk e Zuckerberg, arriva la smentita

Tutto è iniziato quando Musk ha risposto a un tweet che parlava del prossimo lancio di Meta, una piattaforma che potrebbe essere un concorrente per Twitter.

Zuckerberg aveva preso l’occasione per sottolineare come il mondo stesse diventando “esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni“.

In risposta, un utente di Twitter aveva scherzosamente avvisato Musk dell’allenamento di Zuckerberg nel campo dello jiu-jitsu. Ciò aveva spinto Musk a lanciare la sua proposta di combattimento in gabbia.

La notizia ha iniziato a circolare quando il sito americano TMZ Sports ha riferito che il ministro della Cultura italiano avrebbe contattato personalmente Zuckerberg per organizzare questa storica sfida nel Colosseo.

Tuttavia, il ministero stesso ha immediatamente smentito queste voci, affermando di non aver ricevuto alcuna proposta in tal senso.

Sebbene sia Musk che Zuckerberg sembrassero entusiasti all’idea di svolgere l’incontro nel Colosseo, sembra che tutto si sia fermato alle parole scambiate sui social media. Non ci sono state ulteriori conferme o sviluppi significativi.

La passione di Zuckerberg per le arti marziali

Va notato che il fondatore di Facebook ha un interesse personale per le arti marziali miste e ha recentemente annunciato di aver partecipato al suo primo torneo di jiu-jitsu.

Musk, d’altra parte, può vantare una vasta esperienza in diverse discipline di combattimento.

Tuttavia, i commenti scherzosi sui loro allenamenti e le loro mosse spettacolari sembrano – più che altro – parte di un’animata discussione sui social media, piuttosto che una reale intenzione di organizzare un incontro di arti marziali.

In ogni caso, questa vicenda ha attirato l’attenzione dei fan e dei media su due dei più influenti e innovativi imprenditori del nostro tempo.

Anche se la battaglia epica al Colosseo sembra rimanere solo un sogno fantastico, l’energia e la passione dimostrate da Musk e Zuckerberg svelano – ancora una volta – il loro spirito competitivo e il desiderio di lasciare un’impronta duratura nella storia del mondo tecnologico. Anche senza scontrarsi fisicamente.