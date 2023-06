Svolta meteo a luglio, sta per arrivare el Niño in queste zone: sbarcano 40 gradi

Previsioni, svolta meteo a luglio. In queste zone sbarca el Niño: proprio qui arrivano 40 gradi. Ecco le regioni che soffriranno particolarmente il caldo.

Il caldo afoso sta per arrivare in queste zone. Tutta colpa de el Niño che porta con sé 40 gradi. Ecco che cosa succederà a luglio soprattutto in queste regioni dello Stivale.

Inizia il caldo torrido e afoso in Italia: temperature record in arrivo

Le previsioni meteo delle ultime settimane hanno destabilizzato gli italiani. Da giorni i meteorologi parlano dell’anticiclone delle Azzorre pronto a portare sul nostro Stivale temporali lampo e rovesci sparsi, ma solo in alcune zone. Ad essere colpite dal maltempo, le località del Piemonte, del Centro Italia e del Triveneto.

Temperature invece alte e sole bollente nelle altre regioni italiane. Tuttavia, questa condizione di maltempo durerà davvero pochi giorni poi, un nuovo blocco di aria calda raggiungerà il nostro Paese infuocandolo con temperature record che non si registravano da tantissimi anni.

A soffrire per il caldo afoso e torrido che arriva in Italia, soprattutto alcune zone dello Stivale: tutta colpa de el Niño che sbarca in Italia e porta con sé 40 gradi. Scopri se anche tu sarai costretto a riaprire l’ombrello non per la pioggia ma per ripararti dal sole.

Svolta meteo a luglio arriva el Niño in queste zone

Tra qualche ora il maltempo invaderà alcune zone del nostro Paese come città del Piemonte, della Lombardia e alcune zone dell’Italia centrale e del Triveneto. Poi il caldo ritornerà prepotente e non lascerà nemmeno questi versanti fino a metà settembre.

L’Italia si prepara ad accogliere, tra qualche giorno, el Niño che con il suo flusso di aria calda promette di bruciare la nostra penisola. Questo anticiclone porterà con sé 40 gradi che si sentiranno soprattutto in alcune regioni italiane come Campania, Basilicata Puglia e sulle isole di Sardegna e Sicilia.

La situazione climatica sarà invece più tranquilla nelle regioni settentrionali e centrali. Tuttavia, anche in queste zone il caldo dominerà lo scenario meteorologico. Ci aspettano delle giornate davvero intense, caratterizzate da un calore forte che si manifesterà con temperature altissime soprattutto a Napoli, Salerno, Otranto Catania e Alghero: qui si registreranno temperature sopra la media che si assesteranno intorno ai 40 gradi.

Invece nelle città delle regioni centrali e settentrionali, come Firenze, Bologna e Milano, le temperature non supereranno i 30 gradi. Ci aspettano insomma delle settimane davvero dure, faticose e con un caldo difficile da gestire soprattutto per chi non sopporta le temperature così alte come gli anziani e i bambini che potrebbero risentirne.

Per il momento, l’anticiclone proveniente dal Nord Atlantico dovrebbe portare un po’ di frescura su buona parte dell’Italia. Godiamoci dunque queste giornate con temperature ancora regolari e tollerabili prima di prepararci ad affrontare il caldo torrido e afoso che sarà il protagonista di questa particolare estate italiana.

Non solo il mese di luglio ma anche quello di agosto sarà bollente. I meteorologi sottolineano che il calore sarà insopportabile e che in alcune regioni si sfioreranno anche i 46 gradi.

Fin da ora c’è preoccupazione per la siccità e si teme che le temperature così alte possano provocare danni al territorio, alle coltivazioni agricole e all’ambiente oltre che alla salute della popolazione.