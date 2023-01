Tutti i concorsi pubblici in arrivo nel 2023

Sono migliaia i concorsi pubblici in arrivo per il nuovo anno appena iniziato. Molti bandi devono ancora essere pubblicati in Gazzetta ufficiale, in cui saranno rese note le modalità e i requisiti tecnici che occorrono per potervi partecipare; altri sono già usciti e si conoscono quali sono i profili ricercati e il numero di assunzioni.

Secondo una prima stima, si prevedono 12 mila nuovi posti di lavoro, tra quelli che già sono stati banditi e altri che a breve saranno pubblicati.

Quali sono i concorsi pubblici in arrivo nel 2023

Si prospetta un 2023 ricco di assunzioni per quanto riguarda il settore della pubblica amministrazione; molti bandi sono già usciti, altri devono ancora essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale per cercare di capire quali siano i profili ricercati e il numero di assunzioni disponibili. Dall’INPS, alle forze dell’ordine, dal ministero della cultura a quello della giustizia. I settori sono svariati e accontentano un po’ tutti.

Tra i concorsi pubblici già resi noti vi è quello che riguarda l’agenzia delle entrate, in cui si conosce già il programma delle assunzioni per il primo semestre del 2023: uno dei concorsi aperti, ad esempio, è quello di 60 posti come assistenti informatici ict, in cui è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado; in arrivo un bando per la selezione di 1644 funzionari di diverso tipo.

Sia per i diplomati che per i laureati sono tantissime le opportunità in arrivo a breve, un 2023, quindi, con nuovi posti di lavoro imminenti.

I bandi in uscita prossimamente

Alcuni concorsi sono usciti nell’anno appena trascorso, altri saranno pubblicati presto nella Gazzetta ufficiale. Tra quelli da segnalare, vi sono circa 2293 posti disponibili per il ministero dell’economia, dell’interno, della cultura, dell’ avvocatura di Stato e per la presidenza del consiglio.

A fine novembre, Paolo Zangrillo, il ministro per la pubblica amministrazione, ha firmato un decreto in cui si prevedono più di 11 mila nuove assunzioni tra le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Tutti, a tempo indeterminato, saranno suddivisi tra carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia di stato e vigili del fuoco.

Inoltre, alcune assunzioni che riguardano il comparto delle forze dell’ordine, vi sono alcuni bandi usciti nel 2022 e in scadenza per il 2023: tra questi vi è la selezione di 15 tenenti in servizio nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda l’INPS, invece, tra il 2023 e il 2024 si prevedono nuove assunzioni all’interno del suo organico. Solamente per l’anno in corso vi sono 2309 posti disponibili.

Si attendono i bandi anche per la il settore della pubblica istruzione, in cui vi sono stati stanziati 13 milioni di euro per le spese organizzative dei concorsi pubblici.