INPS, 1308 euro in più sulla pensione: cedolino raddoppiato per queste categorie

In arrivo 1308 euro in più sulla vostra pensione: il vostro cedolino presto raddoppierà.

Questa sembra essere la notizia del momento: per alcune categorie di persone sono previsti degli aumenti. Si parla di ben 1308,00 in più. Vediamo perchè e per chi.

Pensione 2023: come avverrà l’accredito?

Quando si parla di pensioni, c’è sicuramente un mondo da esplorare interessante, dal momento che è un tema che interessa la maggior parte di noi e dei nostri cari.

Tanto c’è da sapere e da conoscere in tal senso: questo per via dei vari bonus che riguardano proprio i titolari delle pensioni.

Ora che è arrivato il nuovo anno, diverse sono anche le novità in arrivo.

A seguito dell’approvazione ufficiale della legge di bilancio, non si aspetta altro che il primo mese di pensione con la sua relativa rivalutazione e quindi con il relativo aumento.

A tal proposito è certo infatti che il suo accredito avverrà a partire dal 3 Gennaio sui vari conti correnti postali o bancari.

Ad alcuni arriverà in contanti, ma per sapere quando bisognerà tener conto di un calendario che prevede il pagamento della pensione in base alla lettera iniziale dei cognomi dei pensionati.

Qui di seguito i dettagli a tal proposito:

martedì 3 gennaio 2023 – Cognomi A- B;

– Cognomi A- B; mercoledì 4 gennaio 2023 – Cognomi C -D;

– Cognomi C -D; giovedì 5 gennaio 2023 – Cognomi E-K;

– Cognomi E-K; sabato 7 gennaio 2023 (di mattina) – Cognomi L- O;

(di mattina) – Cognomi L- O; lunedì 9 gennaio 2023 – Cognomi P- R;

– Cognomi P- R; martedì 10 gennaio 2023– Cognomi S- Z.

Va ricordato però che solo alcuni pensionati riceveranno l’aumento sulla loro pensione a Gennaio.

Infatti la riceveranno:

i titolari dei trattamenti al minimo

i titolari delle prestazioni assistenziali , come quella di invalidità

, come quella di invalidità Chi è titolare di una pensione con un importo inferiore o uguale a 2.100 euro lordi mensili.

In caso contrario, l’aumento arriverà dal mese di marzo o aprile.

Pensione 2023: ma a quanto ammonta l’aumento?

Dopo aver detto che l’aumento pensione 2023 si avrà dal 3 Gennaio solo per alcuni pensionati, bisogna passare al punto successivo.

A quanto ammonta quest’aumento?

Tutto dipende sicuramente dalla rivalutazione che si farà. Quella del 7,3%, ovvero quella piena sarà applicata ma non a tutti.

Questa infatti sarà da applicare in percentuali diverse e ridotte in base all’aumento dell’importo degli assegni.

Il Governo Meloni in tal senso ha proprio pensato a un sistema diverso per rivalutare le pensioni: per le pensioni minime ha previsto il 120% di rivalutazione con dei tagli forti per assegni che sono superiori a 2,625,00 euro lordi mensili.

Questo significa che le pensioni minime subiranno un aumento fino a 571 euro al mese a causa di tale rivalutazione.

A gennaio a seguito dell’applicazione della rivalutazione del 7,3% i vari importi arriveranno a 563 euro e a febbraio si dovrebbe aggiungere anche l’1,5% in più.

Nello specifico tutti i pensionati che percepiscono una pensione di 1,500 euro potranno beneficiare di un aumento sino a 1308,00 euro in più sulla pensione. Questo importo deriva dall’aumento mensile di 109,00 euro previsto dal mese di gennaio in poi per tutti i pensionati aventi diritto.

Altri importi e altri aumenti

Chi invece percepisce pensioni di 1000 euro, avrà un aumento di 73 euro lordi mensili.

Per quanto riguarda invece le pensioni del valore di 2000 euro è previsto un aumento di 146 euro mensili.

Le pensioni di 2300 euro subiranno invece un aumento di 134 euro al mese e quelle da 2500 euro un aumento di 155 euro, a seguito di una rivalutazione dell’85%. Le pensioni di 2800 euro subiranno un aumento di 109 euro mensili e quelle da 3000 euro un aumento di 116 euro mensili con una rivalutazione del 53%.

Le pensione di 3500 euro avranno un aumento di 120 euro mensili e quelle di 4000 euro un aumento di 137,20 al mese con una rivalutazione del 47%. Quelle di 4500 euro aumenteranno di 121,50 euro mensili e quelle da 5000 euro avranno un aumento di 135 euro mensili a seguito di una rivalutazione del 37%.

Per le pensioni di 5500 euro si avrà un aumento di 130,35 euro e per quelle di 6000 euro un aumento di 142 euro a seguito di una rivalutazione del 32%.

Ecco che a varie rivalutazioni corrispondono diversi importi e quindi diversi aumenti.

Nel nostro caso specifico abbiamo infatti visto che i pensionati che percepiscono una pensione di 1,500 euro godranno di un aumento sino a 1308,00 euro che si può raggiungere a causa dall’aumento mensile di 109,00 euro previsto dal mese di gennaio in poi.