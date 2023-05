Tutte le aree a rischio alluvione in Italia

By

Il territorio dell’Emilia-Romagna presenta una percentuale significativa, pari al 5,4%, di aree caratterizzate da un elevato livello di pericolosità. Queste zone rappresentano un rischio considerevole per i comuni situati nella regione.

La presenza di tali aree a rischio implica una serie di sfide e responsabilità per le amministrazioni locali, che devono adottare misure adeguate per la prevenzione e la gestione di potenziali situazioni di pericolo. È fondamentale che i comuni sviluppino strategie di mitigazione dei rischi e piani di emergenza efficaci, al fine di proteggere la popolazione e le infrastrutture dalla minaccia di eventi pericolosi.

L’identificazione delle aree a pericolosità elevata richiede un’attenta valutazione e mappatura del territorio, con l’obiettivo di individuare le zone più vulnerabili. Ciò implica un’analisi approfondita di vari fattori, come la presenza di faglie sismiche, l’esposizione a frane o alluvioni, la conformazione geologica e idrogeologica del terreno, nonché altri elementi che possono contribuire all’aumento del rischio.

Alluvione, le misure di prevenzione

Una volta identificate queste aree, diventa fondamentale adottare una serie di misure preventive, come la pianificazione urbanistica attenta, che tenga conto dei fattori di rischio e che limiti la costruzione di nuove infrastrutture in zone a elevata pericolosità. È altresì importante promuovere la consapevolezza della popolazione riguardo ai potenziali pericoli e fornire informazioni chiare sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

L’Emilia-Romagna, come regione particolarmente a rischio, deve concentrarsi sull’implementazione di politiche e strategie di gestione del territorio orientate alla sicurezza. Solo attraverso un approccio olistico e coordinato sarà possibile garantire la protezione e la sicurezza delle comunità locali di fronte alle minacce che derivano dalle aree a pericolosità elevata.

Comportamenti adeguati

Ogni anno, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un ente di ricerca pubblico affiliato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblica dati aggiornati sul rischio idrogeologico in tutto il territorio italiano, riguardante frane e alluvioni. Queste indagini e relazioni hanno lo scopo principale di fornire informazioni precise a coloro che gestiscono il territorio, compresi tecnici e politici, al fine di promuovere interventi volti a ridurre i rischi. L’alluvione devastante che recentemente ha colpito l’Emilia-Romagna conferma un fatto noto da tempo: la stragrande maggioranza dei comuni della regione si trova in aree a medio o alto rischio idrogeologico.

Situazione in Italia

In generale, l’Italia è naturalmente più esposta al rischio di alluvioni rispetto a molti altri paesi europei, poiché lo spazio disponibile per contenere l’acqua delle inondazioni è limitato. Negli ultimi decenni, questa situazione si è aggravata a causa dell’espansione degli insediamenti urbani e delle aree industriali, che hanno coperto una considerevole porzione di terreno.

Una delle cause

La cementificazione ha ridotto la capacità del suolo di assorbire l’acqua piovana, facilitando così il flusso di grandi quantità d’acqua.

Per contrastare gli effetti del consumo di suolo, sono state promosse diverse iniziative, come la rinaturalizzazione delle aree adiacenti ai fiumi.

Inoltre, si stanno realizzando fossati e piccoli laghetti nelle campagne, che contribuiscono a raccogliere l’acqua (e risultano utili anche durante periodi di siccità).

Impegno comune volto alla mitigazione del rischio

Queste misure mirano a preservare e proteggere l’ambiente, mitigando i rischi idrogeologici e promuovendo una gestione più sostenibile del territorio.

È fondamentale adottare un approccio olistico che coinvolga sia le istituzioni che la popolazione locale.

Bisogna prevenire e affrontare efficacemente le conseguenze delle alluvioni e delle frane.

Solo attraverso un impegno comune e l’implementazione di strategie a lungo termine sarà possibile ridurre gli impatti di tali eventi.

Aree italiane a rischio alluvione

Nelle aree ad elevato rischio di alluvione risiedono 2,4 milioni di persone, mentre sono presenti oltre 620.000 edifici, corrispondenti al 4,3% del totale. Le zone con un rischio medio ospitano 6,8 milioni di persone e contano altri 1,5 milioni di edifici.

Le aree a bassa probabilità di alluvione, invece, comprendono circa 12,3 milioni di persone e 2,7 milioni di edifici.

Secondo l’ISPRA, le zone considerate ad elevata pericolosità per le alluvioni sono quelle con una probabilità di alluvione media o elevata. Nel complesso si contano una popolazione di 6,8 milioni di persone.

La Calabria presenta la maggiore estensione di territorio con elevata probabilità di alluvione, rappresentando il 17,1% del totale. Seguono l‘Emilia-Romagna con l’11,6% e il Veneto con il 10%. Le regioni di Trentino-Alto Adige e Marche, invece, registrano una probabilità prossima allo 0%.

Riguardo alle aree con probabilità di alluvione media, l’Emilia-Romagna si posiziona al primo posto con il 45,6% di territorio interessato.

A seguire Calabria con il 17,2% e dal Friuli-Venezia Giulia con il 14,6%. Pertanto, è corretto affermare che, considerando esclusivamente il rischio di allagamento successivo alle alluvioni, l’Emilia-Romagna rappresenta la regione con il maggior rischio.