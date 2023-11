Tutor autostradali, dopo quanto tempo ricevi la multa a casa? Ecco la risposta

Tutor autostradali, la multa può essere altissima se non stai attento. Sai dopo quanto tempo la puoi ricevere a casa? Abbiamo la risposta.

Ti è mai capitato di ricevere una multa per violazione delle regole previste dal tutor autostradale? Non tutti sono a conoscenza delle tempistiche impiegate per far recapitare la multa. Sveliamo il mistero.

Controlli stradali e autostradali: attenzione quando sei al volante

Tutor e autovelox nascono con l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare il guidatore al volante: eccedere i limiti di velocità corrisponde a una violazione di legge che comporta il pagamento di una multa. A questi sistemi di controllo velocità si è aggiunto da poco anche il telelaser collegato agli autovelox che sta facendo scattare multe a raffica.

C’è una sottile differenza tra tutor e autovelox che però non tutti conoscono. I primi rilevano la velocità in eccesso di un veicolo attraverso un calcolo dettagliato che riguarda il tempo di percorrenza di un determinato tratto autostradale.

I secondi, scattano letteralmente una foto del veicolo che sta eccedendo i limiti di velocità nel momento in cui sorpassa il sensore presente in autostrada. Mentre nel caso dei tutor, anche se il guidatore rallenta, la multa arriverà comunque perché ha già rilevato l’infrazione, nel secondo caso invece è possibile rallentare ed evitare la sanzione.

Attenzione. Se è vero che “la legge non ammette ignoranza” è altrettanto vero che la stessa è tenuta a garantire trasparenza ai guidatori. Per questa ragione, la presenza dei tutor deve essere segnalata in autostrada da apposita segnaletica. Ma in caso di violazione dei limiti di velocità rilevati dai tutor autostradali, quando arriva la multa a casa? Scopriamolo.

Tutor autostradali: la multa a casa quando arriva? La risposta

Eccedere i limiti di velocità significa violare la legge e chi infrange la legge viene punito con sanzioni differenti che cambiano a seconda della gravità della situazione. È possibile andare incontro al sequestro del veicolo, al ritiro della patente, alla perdita dei punti o, caso questo più frequente, alla comminazione di una multa.

Se i tutor autostradali rilevano una infrazione che fa scattare una multa, quest’ultima dopo quanto tempo viene recapitata a casa? Nessuno conosce la risposta, almeno fino ad ora perché oggi sveliamo finalmente il mistero.

Se credi di aver violato i limiti di velocità e stai solo aspettando che la multa ti venga consegnata, mettiti comodo perché ci sono delle tempistiche – che ora ti riveliamo – che bisogna rispettare. Tu lo sai come funziona un tutor autostradale?

Lo si deve immaginare come un computer in grado di rilevare anche la minima infrazione del Codice della strada per quanto concerne la velocità. Se si superano i limiti stabiliti dalla legge, il tutor rileva i dati del conducente e dell’automobile e li invia alla Polizia.

Sarà proprio quest’ultima ad occuparsi dell’invio della multa al proprietario del veicolo che ha violato il Codice della strada. Ma cosa stabilisce la legge riguardo le tempistiche? Molto semplice: la notifica deve essere inviata entro 90 giorni da quando è stata rilevata l’infrazione.

E se trascorrono i 90 giorni e il proprietario del veicolo che ha infranto la legge non ha ricevuto la multa? Che cosa succede in questo caso? L’ipotesi è una: la contestazione da presentare con apposita istanza al Prefetto o al Giudice di Pace, per il ritardo del termine stabilito dalla legge.

Ma quali sono i limiti che non devono essere superati affinché i tutor autostradali non rilevino l’infrazione? Ecco cosa dice la legge: se si eccede il limite stabilito di 10 km, si rischiano 41 euro di multa. Se si eccede il limite stabilito e compreso tra 10 km e 41 km, la multa è di 169 euro e meno 4 punti sulla patente. Se si eccede il limite di 60 km la multa è di 829 euro.