Occhio al nuovo telelaser, sgama chi rallenta agli autovelox: dove verrà installato

Nasce un nuovo autovelox, il telelaser Trucam, che sgama chiunque rallenta ai controlli elettronici della velocità. Verrà installato proprio qui.

Un nuovo tipo di autovelox minaccia i furbetti della velocità che infrangono la legge e pensano di farla liscia rallentando poco prima dei controlli elettronici della velocità. Si installerà tatticamente e sarà difficile sfuggirgli.

I furbi del controllo elettronico della velocità

Una notizia scritta su vari giornali sta facendo paura a tutte quelle persone che sogliono infrangere la legge alla guida. Arriva infatti un nuovo tipo di autovelox, il telelaser Trucam che promette di non far sfuggire chi evade la legge.

Questo telelaser è capace di notare la velocità delle auto e delle altre vetture distanti da lui di ben 1 chilometro e 200 metri. Può percepire anche velocità fino a 320 chilometri orari. Arriverà presto in una specifica zona del nostro Paese dove verrà sperimentato si suppone per la prima volta.

Ma cos è in grado di fare questo sistema molto innovativo? Trucam può riuscire a identificare chiunque si mette a guidare con il telefono in mano e chi non veste la cintura di sicurezza. Il suo sistema è a flash a raggi infrarossi ed è per questo che può rivelare tutto anche durante la notte.

Secondo i molti pareri del web finalmente si metterà la parola fine ai furbi del controllo elettronico della velocità che da sempre cercano di scamparla. Ma cosa accade dopo che gli autovelox riconoscono il conducente che infrange la legge e cos’è ancora in grado di fare? Ve lo rendiamo pubblico tra poco.

Arriva l’autovelox telelaser Trucam

Ormai nuovi autovelox di nuova generazione stanno essendo installati in giro per le città di Italia. Oltre a questi ci sono anche nuovi sistemi molto specifici come ad esempio gli autovelox telelaser Trucam che presto verranno messi in una città del nostro Paese.

La città in questione altro non sarebbe che Verona. La città del Veneto ha voluto affittare questi autovelox a un costo di 19 mila euro per 2 anni d’uso e entreranno in funzione proprio nei prossimi giorni. Sarebbero gli abitanti di Verona quindi coloro che per primi testeranno questo sistema molto moderno.

Ma in che modo arriverebbe la multa a chi compie queste infrazioni davvero condannate dalla legge? A quanto pare il sistema avvisa le guardie che intervengono immediatamente nel mezzo di un posto di blocco sparso in un punto inatteso della città. Questa pratica dovrebbe essere messa in pratica sia per quanto riguarda la velocità sia per le altre infrazioni. Siamo sicuri che non si tratterà di una sorpresa gradita da nessuno.

Questi nuovi autovelox potrebbero mettere finalmente la parola fine al problema delle infrazioni perlomeno nel comune in questione. Chissà se successivamente verranno posizionati anche in altre parti del nostro Paese, sia al Nord sia al Centro sia al Sud. Secondo le varie fonti sul web questo macchinario potrebbe portare le guardie a dare delle multe anche salatissime che partono dai 50 euro e che possono arrivare e superare anche le 3 mila euro.