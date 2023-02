Turchia, l’italiano disperso dopo il terremoto è Angelo Zen

By

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato l’identità dell’unico italiano disperso in Turchia, dopo il grave terremoto che ha colpito il territorio. Ecco di chi si tratta.

Il terremoto tra Turchia e Siria ha devastato intere città e oggi sono ancora in corso le ricerche dei dispersi, un bilancio attualmente molto preoccupante.

Tra questi c’è anche un italiano: si tratta di Angelo Zen, di Vicenza, come conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che rivela le ultime notizie in merito alle ricerche.

Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia

Questo pomeriggio in collegamento al Tg3, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato che c’è un italiano disperso in Turchia, a causa del terremoto.

Il ministro parla di Angelo Zen, un consulente della provincia di Vicenza, che si trovava in Turchia per lavoro:

“Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia”

Angelo Zen ha 50 anni, è un consulente specializzato in macchinari per l’oreficeria, originario di Saronno e residente in provincia di Vicenza.

Si trovava in Turchia per ragioni lavorative e, secondo quanto riportato da alcuni amici, si trovava in un albergo di Kahramanmaras, che purtroppo è stato distrutto dalle forti scosse di terremoto.

L’ultimo contatto che avrebbe avuto con la sua famiglia è di domenica scorsa, dopo di che il silenzio e ora la Farnesina si è messa in moto per far partire le ricerche.

La ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti

Sappiamo bene, dopo le notizie delle ultime ore, che la situazione in Turchia è molto grave, tragica e che sono milioni i dispersi e oltre 5000 le vittime accertate.

Secondo l’Oms, il bilancio totale delle vittime potrebbe arrivare anche a 20.000, una cifra enorme e tragica come non mai.

In merito alla questione, il ministro Antonio Tajani ha spiegato qualche dettaglio in più su Angelo Zen, attualmente disperso.

L’uomo si trovava in Turchia probabilmente per lavorare con alcune imprese turche, per organizzare delle vendite. Secondo il ministro, la famiglia ha confermato la sua presenza a Kahramanmaras, una delle città più grandi del Paese, che conta oltre un milione di abitanti.

Ovviamente, Tajani afferma che le ricerche sono in corso, ma vista l’emergenza in una città così grande, non sarà facile trovare una persona soprattutto con i danni ingenti che hanno colpito la zona.

In quanto alla famiglia, Antonio Tajani condivide le loro parole, in merito alla privacy che stanno cercando di mantenere in queste dure ore:

“Pregano tutti di non affollarsi presso di loro ma abbiamo avuto la delega a dare tutte le informazioni che riguardano il nostro connazionale che ancora non si trova e daremo noi poi tutte le informazioni alla famiglia”

Si chiede, quindi, a tutti gli organi di stampa riservatezza in attesa di sapere qualcosa di più su Angelo Zen.

Al momento, ciò che è certo è che il consulente non è rintracciabile in nessun modo, né tanto meno si è messo in contatto con la sua famiglia o con i suoi amici.