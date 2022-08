Tubo ostruito, il semplicissimo metodo per sbloccarlo in 5 minuti: prepara questo magico mix

Tubo ostruito? Le cause possono essere tantissime e l’odore emanato altamente nauseante. In pochi sanno che basta un facile trucchetto per liberarlo in soli 5 minuti.

È bellissimo vivere in una casa pulita e profumata, che non presenti alcun problema di sorta. Ma con l’andare del tempo ci sono diversi fattori che possono regalare un tubo ostruito che blocca il passaggio ed emana un odore nauseabondo.

C’è un trucco facile e veloce che risolve il problema, senza dover chiamare aiuto. Lo scopriamo insieme?

Tubo ostruito, quali sono le cause?

Tra le cose che si temono maggiormente in casa, vedere l’acqua che non scende attraverso lo scarico è una di quelle. Odore nauseabondo, acqua che ristagna tra lavandino e doccia con detriti senza una identità precisa.

Nonostante si faccia di tutto per evitarlo, il tubo ostruito è un problema molto comune e le cause possono essere tantissime. Tra le maggiori troviamo:

Lo scarico si intasa per i capelli che vengono persi durante il lavaggio oppure mente ci si pettina. A questi si aggiungono i peli che vengono rasi con una lametta e scaricati nel lavandino. Con l’andare del tempo, tra capelli/peli e prodotti schiumosi, si forma una poltiglia che crea un tappo nel tubo con tutte le conseguenze del caso.

per i capelli che vengono persi durante il lavaggio oppure mente ci si pettina. A questi si aggiungono i peli che vengono rasi con una lametta e scaricati nel lavandino. Con l’andare del tempo, tra capelli/peli e prodotti schiumosi, si forma una poltiglia che crea un tappo nel tubo con tutte le conseguenze del caso. Il grasso potrebbe ostruire i tubi ed è presente nei detersivi, bagnoschiuma e anche nei prodotti che si usano proprio per lavare il bagno. Tutto il grasso denso si accumula e si attacca ai tubi sino a quando non si intasano, aiutati anche dall’acqua a bassa temperatura che lo fa intaccare maggiormente.

Un tubo danneggiato e rotto non è più in grado di trasportare tutto all’esterno, proprio perché il processo viene bloccato. Ovviamente, in un caso del genere è bene contattare subito un idraulico esperto che possiede strumentazioni e conoscenza per risolvere il problema;

che possiede strumentazioni e conoscenza per risolvere il problema; Prodotti vari buttati nello scarico e nel lavandino, senza pensarci. In realtà, in questi tubi non dovrebbe passare altro che l’acqua corrente e non oggetti che si perdono. In moltissimi casi questa prassi porta all’ostruzione e anche alla rottura dei tubi con una conseguente effetto domino devastante.

Metodo per sbloccare il tubo ostruito in pochi secondi

Vi abbiamo presentato alcune cause che possono comportare un tubo ostruito. Quando ci sono capelli, peli o grasso di prodotti utilizzati dal tubo esce un odore nauseabondo e l’acqua non scorre adeguatamente.

Esiste un metodo naturale che in pochissimi conoscono e che serve a liberare lo scarico in soli cinque minuti, senza danneggiare l’ambiente. Per questo metodo è sufficiente:

1 cucchiaio di aceto

2 compresse di Alka Seltzer

Procedere è facilissimo, infatti basterà mettere le compresse dentro lo scarico e poi versare subito l’aceto facendo attenzione che finiscano nello scarico. Coprire lo scarico con un coperchio per proteggerlo e lasciare agire i due ingredienti per qualche minuto.

Subito dopo, togliere il coperchio e aprire il rubinetto dell’acqua calda lasciando che scorra per alcuni secondi così da far andare via tutti i residui e il gioco è fatto.