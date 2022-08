Addio zanzare per tutta l’estate, buttane un pizzico sul pavimento: neanche l’ombra vedrai più

L’estate è una stagione bellissima, fatta di alte temperature, vacanze e intere giornate di relax. La presenza delle zanzare, tuttavia, in tale periodo dell’anno risulta essere sempre molto fastidiosa. Ecco, a tal proposito, un rimedio che ci permette di allontanarle dalle nostre abitazioni.

La lotta contro le zanzare, d’estate, diventa una vera e propria routine. Nel tempo, le abbiamo provate proprio tutte, dagli zampironi agli spray cutanei, ma spesso ci accorgiamo di avere lo stesso, sparse per il corpo, diverse punture.

Tutto può esserci d’aiuto nella lotta contro tali insetti, anche ciò che, apparentemente, può non avere un reale legame con essi, come la pulizia dei pavimenti di casa. Con l’utilizzo di una particolare soluzione, infatti, potremmo riuscire a tenere lontane le zanzare. Scopriamo insieme di che cosa si tratta… ma niente paura, il protagonista del suddetto rimedio è un ingrediente comune che, quasi sicuramente, già possediamo.

Zanzare: come liberarcene

Sì, è vero, liberarsi delle zanzare può sembrare un’impresa impossibile, ma in realtà non lo è. Esistono molti rimedi atti a tale scopo e, se utilizzati tutti insieme, possono dare grandi risultati.

È noto a tutti, oramai, che l’umidità e le alte temperature rappresentano l’habitat perfetto per gli insetti precedentemente citati, ma lavare i pavimenti con una speciale soluzione può aiutarci ad allontanarli dalle nostre case.

Ebbene sì, l’aceto è un ingrediente versatile, quasi magico, che può esserci d’aiuto in diversi in contesti. In questo caso, oltre a pulire e sgrassare alla perfezione i nostri pavimenti, è utile anche come repellente naturale contro le zanzare che nei mesi estivi non ci lasciano scampo.

Per beneficiare degli effetti di tale rimedio casalingo, dunque, non dobbiamo fare altro che versare all’interno di un secchio d’acqua un bicchiere di aceto e il succo di mezzo limone, e utilizzare la soluzione appena creata per lavare i pavimenti. Il forte odore del limone e, soprattutto, dell’aceto, non è per niente gradito dalle zanzare che, avvertendolo, ci lasceranno finalmente in pace.

Così facendo otterremo un doppio beneficio: pavimenti puliti e sgrassati e l’assenza delle zanzare. Quando si dice “prendere due piccioni con una fava”!

Valide alternative

Per lavare i pavimenti e, allo stesso tempo, liberarci delle zanzare, al posto dell’aceto e del limone possiamo anche ricorrere all’utilizzo di oli essenziali, con odori e aromi altrettanto forti e percepibili.

Le fragranze che, senza dubbio, risultano più fastidiose per le zanzare sono quelle al limone, alla citronella, alla lavanda e all’olio di melaleuca, meglio conosciuto come tea-tree oil. Anche in questo caso, il procedimento è molto semplice. Basta versare alcune gocce dell’olio essenziale scelto in un secchio contenente acqua e detersivo per pavimenti.

I cosiddetti “rimedi casalinghi” sono spesso bistratti, ma se provati, anche solo una volta, e se ne osserva l’efficacia, non se ne può più fare a meno!