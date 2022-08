A Venezia sono finiti i veneziani

La popolazione del centro storico della città scende per la prima volta sotto i 50.000 abitanti, e Venezia si svuota di abitanti, mentre continua a riempirsi di turisti.

La città dei canali sta perdendo residenti a un ritmo che le associazioni di quartiere considerano allarmante. Per la prima volta la popolazione del centro storico della città – senza contare gli isolotti lagunari come Murano e Burano o le zone di terraferma, che appartengono allo stesso Comune – è scesa sotto le 50.000 anime, soglia psicologica che i veneziani che ancora resistono temono che possa diventare un punto di non ritorno. L’isola principale di Venezia, un tempo cuore della potente Repubblica Marinara della Serenissima, dominante nell’Adriatico, ha perso più di 120.000 abitanti dai primi anni ’50.

A Venezia Gli abitanti sono partiti, scacciati da tanti e vari problemi

Gli abitanti sono partiti, scacciati da tanti e vari problemi, dalla paura dell’acqua alta – l’allagamento delle zone basse della città in certi periodi – alla migrazione degli anni Sessanta verso le città o la terraferma durante il boom economico. Ma il recente orientamento della città verso il turismo di massa, che accoglie ogni giorno migliaia di visitatori che affollano le sue piazze, i suoi ponti ei suoi vicoli, ha contribuito ad accelerare il processo di spopolamento degli ultimi anni.

Un gruppo di vicini attivisti, che ha creato il sito Venessia.com, è attento al fenomeno da più di due decenni e si batte per preservare il patrimonio veneziano. “Il turismo di massa ha dato alla città il colpo di grazia, è un’arma a doppio taglio perché arricchisce il territorio, ma allo stesso tempo lo impoverisce perché cerca spazio, case, alloggi e servizi.

La maggior parte delle strutture ricettive e delle attività commerciali sono dedicate al turismo e non alla residenza”, racconta a questo quotidiano Matteo Secchi, veneziano e presidente di questo gruppo di quartiere. Sottolinea che si sentono “soffocati” da una “macchina economica” che ha puntato tutto sul turismo: “Ci sentiamo stranieri in casa nostra”, lamenta. “Anche come gli animali in uno zoo”, sottolinea.

E racconta un aneddoto di un amico che abita in un piano terra e che è stato fotografato da un gruppo di viaggiatori mentre mangiava con la famiglia nel giardino di casa sua. “Capisco il turista, il fascino che suscita Venezia, ma mi sembra eccessivo“. E aggiunge: «Dobbiamo mantenere il rispetto reciproco tra i due modi di vivere Venezia: quello di chi la vive quotidianamente e quello di chi la visita, sono due mondi diversi che devono stare insieme e non è facile».

Da Venessia.com hanno iniziato a monitorare l’emorragia dei residenti nel 2016, quando nel centro storico vivevano ancora poco più di 55.000 abitanti. Quest’anno, le cifre sono scese a 49.989, a partire dall’11 agosto. Secondo i calcoli del gruppo di quartiere, negli ultimi anni la città dei canali ha perso in media 2,4 abitanti al giorno.“sovraturismo” I vicini lamentano che il turismo ha sconvolto la vita quotidiana degli abitanti della città, che devono fare i conti con un alto costo della vita, con la mancanza di alloggi a prezzi accessibili o con la chiusura di molte delle attività che vendevano articoli di prima classe. sostituiti da negozi di souvenir.

«Non ci sono case da affittare o comprare, sono tutte strutture ricettive, la borghesia non risiede più in città, sono scomparse le classiche attività commerciali e tutto è dedicato al turismo, per l’abitante non c’è niente», lamenta Secchi. La scarsa offerta di alloggi e il suo impatto sulla vita quotidiana è uno dei maggiori problemi che la città deve affrontare. Secondo l’Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenza, le abitazioni private rappresentano attualmente il 58% della ricettività turistica di Venezia.

Non ci sono case da affittare o comprare, sono tutte strutture ricettive

Il prefetto lì, Vittorio Zappalorto, ha parlato di “eccesso di turismo” e ha denunciato che la mancanza di offerta immobiliare sta mettendo a dura prova il funzionamento degli uffici pubblici, che hanno dovuto addirittura ridurre l’orario per mancanza di personale, poiché i funzionari assegnati all’isola non riescono a trovare una casa. Altri esponenti della Pubblica Amministrazione si sono lamentati della stessa cosa.

“La difficoltà di trovare un alloggio è una vera emergenza”, ha lamentato a fine luglio il presidente del tribunale veneziano, Salvatore Laganà. Tanto che, come ha spiegato, 62 dei 91 posti di cancelliere restano vacanti. Il Comune di Venezia ha evitato di attribuire il calo demografico al turismo di massa e ha minimizzato il fenomeno, sostenendo che il censimento non include coloro che risiedono in città per una parte significativa dell’anno senza essere registrati come residenti, come nel caso di studenti.

«Non è solo una questione di numeri», dice l’assessore comunale ai servizi al cittadino, Laura Besio. E assicura che il Consiglio Comunale prevede di fare un censimento delle persone che abitano abitualmente a Venezia, anche se non sono elencate come residenti. Le autorità locali hanno annunciato quest’anno un piano per attirare anche lavoratori a distanza e studenti, ma finora non sembra aver avuto un grande impatto.

Inoltre, hanno pianificato un programma di ristrutturazione dell’edilizia sociale e nel mese di luglio hanno riformato il regolamento sull’affitto turistico, per limitare l’affitto di case private ai turisti a un massimo di 120 giorni l’anno. “Potrebbe essere un motore per riportare sul mercato immobiliare nuove residenze permanenti”, afferma Besio. I vicini, tuttavia, richiedono più attenzione.

“Pensiamo che le amministrazioni attuali e passate siano completamente fallite. Hanno provato a fare qualcosa, ma non è abbastanza. Chiediamo che tutte le risorse finanziarie e umane siano destinate a questa emergenza”, protesta Secchi. E propone: “Bisogna restaurare gli edifici pubblici vuoti e incoraggiare i proprietari ad affittare ai residenti, con agevolazioni fiscali, ad esempio”.