Trussardi, dopo Michelle sceglie la dama del trono over: la presunta nuova fiamma

Ecco chi è la dama del trono over che sarebbe riuscita a conquistare l’ex marito della conduttrice Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire il nome chiacchieratissimo della protagonista di Uomini e Donne che starebbe frequentando Trussardi.

Ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle?

In questi giorni non si fa altro che parlare del presunto ritorno di fiamma tra la conduttrice tv Michelle Hunziker e l’ex marito e padre di alcune delle sue figlie, Tomaso Trussardi.

I giornali e i magazine hanno parlato di un ipotetico ritorno che avrebbe coinvolto la coppia, che ormai sembrava lontana anni luce. Entrambi, infatti, avevano presto ritrovato il sorriso al fianco dei rispettivi, e presunti, fidanzati, con i quali, però, sarebbe già finita.

Ora Michelle è tornata single, mentre Tomaso sembrerebbe di nuovo occupato con un’altra donna. Si tratterebbe, tra l’altro, di un volto conosciuto, perché protagonista del trono over del programma di Maria De Filippi.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire di quale dama si tratta, non ci crederete.

Chi è presunta nuova fiamma di Trussardi?

Nelle ultime ore sta circolando una notizia incredibile, a cui in molti non possono credere. Sono soprattutto i fan del programma di successo di Canale 5 che non riescono a pensare davvero che il bel Trussardi stia frequentando una dama del trono over.

A rivelare il gossip ci ha pensato l’esperto di spettacolo Amedeo Venza. In realtà, l’uomo avrebbe semplicemente lanciato il sasso, dicendo che il manager della maison di moda sarebbe impegnato con una protagonista di Uomini e Donne.

L’esperto, però, non ha davvero fatto nessun nome. A suppore chi sia, però, ci hanno pensato i seguaci dell’uomo, che sono giunti immediatamente alle loro conclusioni. I fan non hanno davvero dubbi e sapete perché? Perché Amedeo è molto amico proprio di una protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi.

I followers sostengono che se Amedeo è così certo della sua fonte è perché evidentemente si tratta di un’amica della quale si può davvero fidare.

Ma di chi è amico il Venza? L’esperto di gossip è molto legato a Pamela Barretta, una donna di 38 anni originaria della Puglia. La donna è una biondona bellissima, molto attiva sui social, specialmente su Instagram, dov’è seguita da ben 175 mila followers.

Questo numero è naturalmente molto lontano da quello della Hunziker, che gode di grande fama ormai da un ventennio. Ma si sa che in amore non conta il numero di follower, o almeno si spera.

Chissà se Tomaso Trussardi e Pamela Barretta, se davvero sono una coppia, usciranno prima o poi allo scoperto. In questo modo non farebbero altro che mettere finalmente a tacere le voci insistenti che vorrebbero la conduttrice Mediaset di nuovo assieme al padre delle sue figlie.

E voi cosa ne pensate della nuova presunta coppia che si starebbe formando? Li vedete bene insieme? Diteci la vostra.