Bruno Peres, incidente in auto a Roma: assolto l’ex giallorosso

Il calciatore ex Roma è stato assolto dal giudice per l’incidente avvenuto nel febbraio 2018: era risultato positivo all’alcol test.

Particolare tenuità del fatto. E’ stata questa la motivazione del giudice monocratico di Roma, che ha assolto Bruno Peres. Dopo l’incidente era stato trovato con un tasso alcolemico sull’1.90, e gli era stata ritirata la patente.

Bruno Peres, incidente in auto: assolto dal giudice

Il tribunale di Roma ha deciso di assolvere Bruno Peres, il calciatore Brasiliano che ha militato nella nostra Serie A prima al Torino e poi alla Roma fino al 2021, per il caso dell’incidente in auto risalente al 5 febbraio 2018.

Il giudice monocratico di Roma ha assolto Peres per particolare tenuità del fatto. Nell’incidente nessun altro veicolo era stato coinvolto, e il calciatore nonostante lo schianto non aveva riportato alcun danno fisico fortunatamente. In quel caso era arrivata la denuncia per guida in stato di ebrezza, visto che l’ex giallorosso era stato trovato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico molto alto, di 1,90.

La sentenza è arrivata nella giornata di oggi. Adesso il brasiliano milita nel Trabzonspor in Turchia, passato nell’estate del 2021 dopo 5 anni nella capitale.

Bruno Peres, due incidenti nella sua carriera alla Roma

L’incidente era avvenuto in zona Terme di Caracalla, intorno alle 5:30 del mattino. Il brasiliano si trovava a bordo della sua Lamborghini, rimasta distrutta, le cui immagini avevano fatto nel 2018 in poco tempo il giro del web. In quel caso la multa fu di 800 euro per il terzino, ma adesso è arrivata la sentenza del giudice che lo ha assolto dalla denuncia.

E aveva destato un certo scandalo anche il ritrovamento di alto tasso alcolemico nel sangue dell’ex terzino romanista, che era arrivato nella capitale con grandi aspettative, ma che dopo 5 stagioni – alcune delle quali molto deludenti – ha lasciato infine Trigoria senza che nessuno si strappasse i capelli.

Un incidente ubriaco al volante per il calciatore ex Torino tra le altre – non l’unico della nostra serie A e del mondo dello sport a schiantarsi con un’auto extra lusso in tali condizioni – che aveva fatto abbastanza discutere anche in termini disciplinari.

Anche nel 2016 Bruno Peres, fresco di approdo in giallorosso, era stato vittima di un incidente stavolta non in stato di ebrezza. In quell’occasione Peres si era schiantato con una Porsche a noleggio, incidente che lo aveva visto anche in quell’occasione uscire senza un graffio, e che gli era costata una piccola multa. Di 80 euro circa, per non aver portato con se un documento di licenza di guida internazionale.