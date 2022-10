Juventus, chiuse le indagini preliminari sul caso plusvalenze

A poche ore dalla fondamentale sfida di Champions League contro il Benfica la Juventus deve fare i conti con la procura di Torino che, nella giornata di ieri, ha notificato al club la chiusura delle indagini preliminari sul caso plusvalenze scoppiato nel 2021.



Continuano le grandi difficoltà della Juventus che sia in campo che fuori sta attraversando stagioni difficili, senza vittorie e con tanti problemi a livello dirigenziale e burocratico.

I bianconeri stasera affronteranno il Benfica in un match decisivo per il passaggi del turno in Champions League, ieri però la Procura di Torino ha notificato al Consiglio di amministrazione la chiusura delle indagini preliminari inerenti alla questione delle plusvalenze.

Si sono ufficialmente concluse le indagini preliminari contro la Juventus per i reati di falso nelle comunicazioni inerenti al mercato.

La Procura ha comunicato inoltre che gli anni presi in considerazione sono il 2018,2019 e 2020 depositando al GIP la richiesta per l’applicazione di misure cautelari verso i diretti interessati.

Tra il pre ed il post partita del Da Luz vedremo se Pavel Nedved o Maurizio Cherubini vorranno rilasciare qualche dichiarazione a riguardo, difficile ipotizzare la presenza del presidente Agnelli questa sera a Lisbona.

Si sono concluse le indagini preliminari inerenti alla Juventus 👮📂🦓 #Juventus | #Agnelli https://t.co/lsnSNGcQPh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 24, 2022

Nedved e Agnelli nella lista degli indagati in casa Juventus

La vicenda sarà sicuramente più chiara nelle prossime settimane ma al momento la notifica da parte della Procura di Torino non fa che aumentare le problematiche in casa Juventus in questo avvio di stagione negativo sotto tutti i punti di vista.

Nella lista degli indagati ci sarebbero anche il Presidente Andrea Agnelli ed il suo vice Nedved colpevoli, secondo l’accusa di aver concluso delle operazioni fittizie per sanare il bilancio annuale.

Da quello che risulta ad alcuni indagati inoltre è stato anche contestato il reato di dichiarazione fraudolenta tramite l’utilizzo di regolari fatture ma per operazioni di mercato assolutamente inesistenti.

Già in passato la dirigenza bianconera aveva affrontato con grande tranquillità l’argomento negando qualsiasi eventuale azione scorretta, vedremo ora quali saranno le decisioni della società piemontese.

Come noto la Juventus è una delle società italiane ad essere quotata in borsa, ogni acquisto, cessione o minimo movimento di mercato deve essere quindi regolarizzato in tempi immediati.

Stasera per Agnelli e Nedved la concentrazione sarà tutta sul Da Luz di Lisbona, da domani però bisognerà pensare a gestire anche quest’ultima spiacevole situazione.